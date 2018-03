Los mariscos predominan durante la Semana Mayor Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

Los platillos que se ingieren en Semana Santa tienen su base en los mariscos, esto tiene su origen en las tradiciones católicas, porque para algunos comer carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado.

Aunque algunos sacerdotes consideran que no es necesario hacer gastos excesivos para que cada hogar consuma productos del mar, sino que lo más importante es compartir en familia, la gente opta por preparar platos con pescado, camarones, conchas, mariscos mixtos, entre otros, según cuenta Peregrina Cianca de Castillo, quien es una cocinera en Veraguas.



Castillo, quien participó en el libro “T’ACH, cocina autóctona panameña” de Charlie Collins, explica que en esta región del país las familias elaboran todo tipo de platos y el pescado no puede faltar en la mesa.



“Se acompaña con arroz, yuca o patacones y ensalada”, relata.



En todas sus formas

Pescado al escabeche, al curry, frito, horneado o en salsa, la gente se las ingenia para que su mesa se vea diferente, pero siempre guardando la tradición.

Amir Tem, de Food Truck Company 507, asegura que también se consume el one pot (que es un arroz con bacalao y vegetales, parecido al arroz con pollo), torrejitas de bacalao, ceviches y arroz con coco.



Por su parte, Maritzel de Zambrano, cocinera de Pedasí, coincide con los expertos culinarios, en que la sopa de pescado, pescado ahumado y mariscos mixtos, forman parte de la cultura del distrito de Los Santos.



Diversos panes

Dina Mendoza, de Chiriquí, contó que el panecito de maíz horneado sobre hojas de guayabo, es muy tradicional en las tierras chiricanas.

“Se colocan sobre estas hojas y luego se consumen; el pan bon si llega, pero no es propio de aquí”, manifestó.



Otro pan que es muy característico y consumido en muchas partes del país es el bon.



Se come en Semana Santa porque para los católicos representa el pan que partió Jesús durante la última cena.



Algunos de sus ingredientes son: harina, mantequilla, levadura, frutas cristalizadas, pasitas, canela, vainilla, nuez moscada, cáscaras de naranja u otro cítrico y sal.



Postres

En esta temporada también hay una serie de manjares que tienen protagonismo como lo es la cocada con raspadura y pepitas de marañón.



Peregrina Cianca de Castillo dijo que es común encontrar este postre en los pueblos del interior, al igual que el dulce de marañón (una especie de jalea).



“Antes se hacía dulce de cereza, de naranja agria con plátano y miel o de verduras (yuca con otoe), pero esta costumbre se ha perdido”, relató la cocinera de Veraguas.

