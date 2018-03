Cuatro días para darle el comienzo al triduo pascual Escrito por Karoline Santana. Publicado en Vida y Cultura

Acabado el periodo de cuaresma surge la etapa del seguimiento de la vida de Cristo a través de la palabra de la pasión, muerte y resurrección en la Semana Mayor.

Significado de los días

El capellán Noel Pinzón, dice que hoy y mañana comienza la lectura del Señor, recordando cuando rezó con sus discípulos como preparación para la pasión. Mañana, se narra el pasaje donde Judas entrega a Jesús, siendo un anticipo de lo que vivirá, por eso lo comparte con sus discípulos.



El jueves, es el día más fuerte la vida de Jesús, porque buscan un lugar para la cena de pascua. Se hace la misa del santo crisma, donde los obispos bendicen el aceite que se usará durante el año en los sacramentos: bautizo, confirmación y unción de los enfermos.



El historiador Vladimir Berrio Lemm recordó que lejos de los devotos a Jesús también lo acompañaban personas que creían que podría salvarlo de sus enemigos y volvería a instaurar el reino de Israel, que había desaparecido. Es por eso que después de su entrada al pueblo de Jerusalén se encargó de hacer milagros y predicar.



Contó que la pasión inicia de manera violenta el jueves en la tarde.



El tiempo de los judíos y la biblia no es el mismo que nosotros. Para el mundo, el día culmina con la noche, para ellos cuando sale la luna.



El eclesiástico Jamed Pacheco dijo que el martes Santo se dará la lectura de la traición de Judas, quien vende al Señor y el miércoles, se toma el texto de Pedro, en el que niega al Creador.



Estas tres primeras jornadas son propicias para darle inicio al Triduo Pascual, que empieza el jueves en la noche, cuando se celebra la cena del Mesías, donde se conmemora la institución de la eucaristía, la institución del sacramento del orden y el sacramento del amor.



Terminada la última cena, el Nazareno fue al monte de los Olivos con sus discípulos por eso, como tradición se visitan las siete iglesias donde se ora por él para acompañarlo en sus momentos de agonía.



El viernes, se conmemora la pasión y muerte del redentor. Ese día se hace la veneración de la cruz en todos los templos a las 3:00 p.m., por eso es el único día del año en el que no hay celebración de la eucaristía.



“Los que asisten al templo solo proclaman la palabra de Dios y no se consagra pan y vino como signo de luto. Se tiene un gesto de cariño y amor al crucificado”, dijo Pacheco.



La procesión de Viernes Santo es la veneración de Jesús que está en el sepulcro y todos están esperando que se levante de la muerte y tengamos la buena noticia que ha resucitado.



El sábado Santo es la noche de las noches, con la vigilia pascual que contiene la lectura de siete lecturas del antiguo testamento y siete salmos hasta cuando entregan al Señor.

Karoline Santana

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722

