¿Panameños en el olvido? Escrito por Karoline Santana. 21 Enero 2018

El reguetón es uno de los géneros más seguidos por el público a nivel internacional, quedando los artistas nacionales con poca exposición en el exterior.

A pesar de eso, hay exponentes panameños de la vieja escuela que luchan por sobrevivir ante los colombianos y puertorriqueños.

Los expertos opinan



La mánager de artistas Celia Torres considera que Joey Montana, Eddy Lover, Flex (Nigga), Makano y El Roockie aún siguen sonando en Sudamérica y Centroamérica. Mientras, Oniel se mantiene vigente en Sudamérica.



Considera que en la actualidad no hay cantantes panameños pegados en el exterior.



Les aconseja que oren mucho para que una productora transnacional se interese por sus trabajos, ya que el artista no posee recursos económicos para promocionarse en otros países.



“No tienen el impulso de ninguna institución cultural y musical que pueda apoyar ese talento”, expresó Torres.



Mientras, el productor Pucho Bustamante cree que Joey Montana, Flex, Mr. Saik, Nando Boom, Aspirante Eddy Lover y Comando Tiburón, siguen sonando afuera.

Contó que Panamá no cuenta con auge en el exterior, ya que el control de la música urbana lo sostienen los boricuas y los colombianos.



Le aconseja al cantante tener disciplina, conocimiento y hacer producción para el mercado internacional, así como Joey Montana.



En la actualidad buscan a Nando Boom porque tiene un repertorio histórico y lo respetan, Mr. Saik y Comando Tiburón cantan letras alegres para fiestas. El resto lleva como ventaja las melodías románticas.



El productor Alberto Gaitán aseguró que solo Joey Montana suena fuerte en el extranjero.



Para Rodney Clark, “El Chombo”, el chiricano Joey Montana es el único pegado en otros países, quien aspira a más y no se conforma con presentarse solo en discotecas.



Le recomienda a los nuevos talentos que dejen de estar cantando solo para ferias y discotecas, que tomen en serio la carrera y se preparen en música.



“La chacalería que cantan no los sacará a ningún lado. Las falta ambición y solo cantan aquí y punto”, manifestó el reconocido creador.

