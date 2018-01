Recalentar comida puede perjudicar Escrito por Karoline Santana. 21 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

Desde siempre han existido personas que padecen molestias debido a la comida recalentada, ¿pero qué tanto puede afectar la salud del individuo?

La nutricionista Luisa García, del Centro Médico Paitilla, dijo que mientras los alimentos se refrigeren y se caliente bien, se evitará el crecimiento de bacterias.

“Si fue preparada con cuidado no debería tener ningún problema”, expresó García.



Aseguró que hay que tener mucho cuidado con las temperaturas, siempre procurando que se vuelva a hervir.



Dolor de estómago y diarrea es lo que podría ocasionar el recalentado, no da gastritis. Los carbohidratos causan menos daños.



El gastroenterólogo Calixto Duarte dijo que en sus años de experiencia solo ha visto intoxicaciones en los pacientes; no ha tratado problemas por alimentos recalentados. Solo afectaciones por el exceso de tiempo que se guardan los ceviches o ensaladas con mayonesa en la nevera.

