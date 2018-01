Cartelera de Cine Escrito por Redacción Web. 18 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

EL HIJO DE PIE GRANDEDOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL 12:00 2:15 4:30 6:45CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:00 4:15 6:30CINEPOLIS LOS ANDES 12:20 2:45 5:00CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:30 ) 1:45 4:15 6:30CINEMARK MULTICENTRO 2:15 4:40 (S,D, 1:40 4:10)CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:55 ) 2:25 4:45MODERNO CHITRE 5:15 7:15 9:15MODERNO DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15 7:15 9:15MODERNO PENONOME 5:15 7:15CINE STAR 3:00 5:00 6:45 8:30MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05 7:05 9:053-D DOBLADA T.P.CINEMAERK LOS PUEBLOS 01:30CINEMAS ROYALS 2:30 4:30QUIEN DIABLOS ES PAPASUBTITULADA MAY.14CINEMARK ALBROOK MALL 12:10 5:10CINEMARK ALBROOK MALL PREMEIR 12:10 5:10CINEMARK MULTICENTRO VIP 6:10 (S,D, 5:45)CINEMARK MULTICENTRO 4:30 9:40 (S,D, 4:20 9:30)CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 3:00 5:30 8:15 10:45DOBLADA MAY.14CINEMARK ALBROK MALL 2:55 7:55CINEMAERK LOS PUEBLOS 1:15 7:05CINEMAS ROYALS 4:20 9:10CINEPOLIS LOS ANDES 12:45 3:15 5:45 8:15 10:45CINEPOLIS WESTLAND 1:00 3:30 6:05 8:45MODERNO DAVID 7:25 9:35MODERNO SANTIAGO 7:15 9:25EL PASAJEROSUBTITULADA MAY. 14CINEMARK ALBROOK MALL 6:20 8:45CINEMARK ALBROOK MALL PREMEIR 6:20 8:45CINEMAERK LOS PUEBLOS 06:25CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:50) 2:15 4:30 7:00 8:00 9:30 10:30CINEMARK MULTICENTRO VIP 3:35 8:50 (S,D, 3:10 8:25)CINEMARK MULTICENTRO XD 2:50 5:35 8:10 (S,D, 1:10 4:00 6:30 9:00 )CINEMARK MULTICENTRO 2:00 7:10 (S,D, 1:50 7:00 )MODERNO DAVID 7:25 9:30MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 7:20 9:30MULTICINES NACIONAL DAVID 3:20 5:20 7:20 9:20CINEPOLIS WESTLAND 6:15 9:35DOBLADA MAY.14CINEMARK ALBROOK MALL D-BOX 12:15 2:40 5:05 7:35 10:05CINEMARK ALBROOK MALL 1:30 3:55CINEMARK ALBROOK MALL PREMEIR 1:30 3:55CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:00 4:00 4:50 7:20 9:50CINEPOLIS LOS ANDES 11:30 2:00 4:30 7:00 9:30CINEMAS ROYALS 2:20 4:40 7:00 9:20CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:15) 1:35 3:55 7:05 8:35 11:00CINE STAR 2:30 4:30 6:30 8:30APUESTA MAESTRADOBLADA MAY.14CINEMARK ALBROOK MALL 1:35 7:05CINEMAERK LOS PUEBLOS 3:55 9:45CINEPOLIS LOS ANDES 7:30 10:30CINEPOLIS WESTLAND 7:55 10:50CINE STAR 4:00 7:00 9:45SUBTITULADA MAY. 14CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:00 3:50 6:45 9:50MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 6:00 9:00LA OBRA MAESTRASUBTITULADA MAY.14CINEMARK ALBROOK MALL 2:45 7:45 10:10CINEMARK ALBROOK MALL PREMEIR 2:45 7:45 10:10CINEMARK MULTICENTRO VIP 5:35 8:15 (S,D, 5:10)CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:30 4:50 7:15 9:40COLAODOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL (S,D, 8:50)CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:45 10:15CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 9:00)CINEPOLIS LOS ANDES 6:30 8:45CINEPOLIS WESTLAND 8:25 10:40EL PAJARO LOCODOBLADA T.P.CINEMARK ALBROK MALL 12:20 2:30 4:35 6:40CINEMARK LOS PUEBLOS 1:00 3:05CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:20 12:00) 1:30 2:00 3:40 4:00 5:45CINEMARK MULTICENTRO 1:55 4:10 6:20 (S,D, 1:30 3:45 5:55 )CINEMAS ROYALS 2:00 4:00 6:10 8:10CINEPOLIS LOS ANDES 12:00 2:30 4:15CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:45) 12:45 2:00 2:45 4:10 6:25MODERNO CHITRE 5:15 7:15 9:15MODERNO DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15) 5:15MODERNO PENONOME 05:15CINE STAR 2:00 3:45 5:30 7:15 9:00MULTICINES NACIONAL DAVID 3:10 5:10 7:10 9:10TIGER ZINDA HAISUBTITULADA VIP T.P.CINEMARK MULTICENTRO VIP (S,D, 7:45)PEQUEÑA GRAN VIDASUBTITULADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO 8:30 (S,D, 8:05 )CHURCHILSUBTITULADA T.P.CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 08:50CINEMARK MULTICENTRO VIP 3:00 (S,D, 2:35)LA NOCHE DEL DEMONIO: LA ÚLTIMA LLAVEDOBLADA MAY. 14CINEMARK ALBROOK MALL 2:35 5:00 7:25 9:55CINEMARK LOS PUEBLOS 5:10 7:35 10:00CINEPOLIS LOS ANDES 4:00 6:15 8:50CINEMAS ROYALS 2:40 5:20 8:00CINEPOLIS WESTLAND 5:00 7:35MODERNO CHITRE 5:15 7:20 9:30MODERNO DAVID 3:15 5:20MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 5:15 7:20 9:30MODERNO PENONOME 7:15 9:25CINE STAR 3:45 5:45 7:45 9:45SUBTITULADA MAY. 14CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 6:00 8:30 10:55CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 7:20 9:50 ) (J,V, 7:30 10:00 ) (L,M,M, 10:00 )CINEPOLIS WESTLAND 09:55MODERNO DAVID 7:25 9:30MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15 7:15 9:153-D DOBLADA MAY.14CINEMAS ROYALS 6:30 8:50JUMANJI: EN LA SELVADOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL 1:40 4:20 7:00 9:40CINEMARK ALBROOK MALL XD-DBOX 1:10 3:50 9:10CINEMARK LOS PUEBLOS 1:35 2:15 4:20 5:00 7:00 7:45 9:40CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC XE 12:45 3:20 6:15CINEMARK MULTICENTRO 2:25 6:00 8:00 (S,D, 2:00 3:50 6:30 7:30)CINEPOLIS LOS ANDES 1:00 3:50 6:45 10:00CINEMAS ROYALS 2:40 5:20 8:00CINEMAS ROYALS ULTRA 3:40 6:20 9:00CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 12:25 ) 3:10 4:30 5:55 7:25 9:00MODERNO DAVID 05:00MODERNO CHITRE 5:15 7:30 9:45MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10) 5:15 7:30 9:45MODERNO PENONOME 5:15 7:30 9:15 9:45CINE STAR 2:00 4:15 6:30 8:45MULTICINES NACIONAL DAVID 2:45 5:00 7:15 9:303-D DOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL XDBOX 06:30CINEMARK MULTICENTRO 5:10 (S,D, 4:45)SUBTITULADA T.P.CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC XE 09:10CINEMARK MULTICENTRO 8:45 (S,D, 9:15)CINEPOLIS WESTLAND 10:15EL IMPLACABLEDOBLADA MAY.14CINEMARK LOS PUEBLOS 08:50OLÉ EL VIAJE DE FERDINANDDOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL 12:05CINEMAS ROYALS 2:10 6:50CINEMARK MULTICENTRO 3:20 (S,D, 1:15 )MODERNO SANTIAGO 05:15EL GRAN SHOOWMANSUBTITULADA T.P.CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:10 ) 4:20 5:00 7:30 10:00CINEPOLIS VIP MULTIPLAZACINEMARK MULTICENTRO (Miercoles, 9:30) (S,D, 6:35)DOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL 4:35 10:05STAR WARS LOS ÚLTIMOS JEDIDOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL 09:00CINEMARK LOS PUEBLOS 08:55COCODOBLADA T.P.CINEMARK ALBROOK MALL 12:25 5:25 10:30CINEPOLIS LOS ANDES 11:00 1:30CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:45) 2:40 5:10CINEMARK MULTICENTRO 2:20 4:55 (S,D, 2:10 4:45)CINEMAS ROYAL 2:50 5:40 8:20CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:00 12:10) 1:50 2:55 5:25MODERNO DAVID 3:10 6:15

