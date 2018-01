Melanie Griffith asistirán al Baile de la Ópera de Viena Escrito por Redacción Web. 17 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

EFE I La actriz estadounidense Melanie Griffith asistirá en febrero al Baile de Ópera de Viena invitada por un extravagante empresario austríaco, Richard Lugner, que cada año se hace acompañar por una celebridad.

Lugner anunció a la invitada de este año en una rueda de prensa y destacó que la actriz ganó un Globo de Oro y fue candidata al óscar por "Working Girl" (1988).

"Los espectadores no tendrán nada de qué quejarse, solo pueden estar satisfechos", vaticinó Lugner, de 85 años.

Griffith llegará a Viena, según dijo su anfitrión, el martes 6 de febrero y asistirá al famoso bailes el jueves 8. La actriz tendrá que cumplir con algunos compromisos publicitarios, como una firma de autógrafos en un centro comercial del empresario.

La actriz de 60 años cuenta con una dilatada carrera en Hollywood con títulos como "Something wild" (1986), "Nobody's fool" (1994) o "The bonfire of the vanities" (1990).

La actriz neoyorquina es hija de Tippi Hedren, la protagonista de "The Bird" (1963), de Alfred Hitchcock, y una de sus hijas, Dakota Johnson, también se dedica a la interpretación.

Griffith tiene tres hijos y se ha divorciado en cuatro ocasiones, dos de ellas del actor Don Johnson y una del también interprete Steve Bauer. En 2014 se separó del actor español Antonio Banderas después de 18 años de matrimonio.

Al Baile de la Ópera asisten alrededor de 5.000 personas y es el principal evento social en Austria, aunque ha perdido relumbrón en los últimos años.

Entre las estrellas invitadas por Lugner a este baile estuvieron Kim Kardashian (2014), Paris Hilton (2007), Pamela Anderson (2003), Gina Lolobrigida (1991 y 2013), Ivana Trump (1994) o Sophia Loren (1995).

