Dos nuevas especies de murciélagos descubiertas en Panamá y Ecuador
16 Enero 2018

Un nuevo estudio publicado en la revista Mammalian Biology describe dos nuevas especies de murciélagos de la familia Molossidae, conocidos como murciélagos con cara de perro: el murciélago con cara de perrode Freeman, colectado por investigadores del Smithsonian en Panamá y el murciélago con cara de perro Waorani de Ecuador.

"Identificar dos especies de mamíferos nuevas para la ciencia es extremadamente emocionante", comentó Ligiane Moras, quien hizo parte de este trabajo como becaria en el Museo Nacional de Historia Natural (NMNH) del Smithsonian en Washington, DC durante sus estudios de doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

"Después de caracterizar las formas corporales de 242 murciélagos de colecciones de museos en las Américas y Europa, comparando su ADN, y agregando observaciones de campo que incluyen grabaciones de sonido, consideramos que hay ocho especies en este grupo, dos de ellas nuevas para la ciencia", comentó Moras.

Rara vez se observan porque vuelan alto en el cielo nocturno, estos murciélagos son mucho más rápido que otros murciélagos, debido a sus alas extremadamente estrechas. Es inusual capturar estos insectívoros cerca del suelo con redes de niebla, que es cómo los investigadores capturan la mayoría de los murciélagos que estudian.

Aporte panameño El murciélago con cara de perro de Freeman (Cynomops freemani) fue descubierto en Gamboa, Panamá, por un grupo de investigadores que trabajan con la científica Rachel Page en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), incluidos Thomas Sattler, Raúl Rodriguez y Elias Bader quien, durante cinco noches en el 2012, capturó y liberó a 19 machos y 37 hembras cerca de varios edificios de madera abandonados.

Kristen Jung encontró a otro individuo que había muerto y fue colectado. En agosto del 2017, el becario posdoctoral de STRI Gerald Carter y sus colegas confirmaron la existencia de esta nueva especie en Gamboa.

Observaron hembras embarazadas en agosto y juveniles en agosto y septiembre. Murciélagos similares, colectados por Charles Handley, mastozoólogo en el NMNH y previamente identificados como C. paranus o C. greenhalli, también fueron incluidos como C. freemani por los autores.

"Tuvimos mucha suerte de atrapar a varios individuos diferentes de esta especie con redes de niebla y registrar sus llamados", comentó Sattler, en ese entonces becario postdoctoral de la Universidad de Ulm y STRI, y ahora en el Instituto Ornitológico Suizo.

"Estaban descansando en edificios abandonados. Conocer los llamados de ecolocalización específicos de cada especie puede hacer que sea posible encontrarlas de nuevo en el futuro con un detector de murciélagos, sin necesidad de capturarlos, y así obtener más información sobre su distribución y preferencias de hábitat".

El murciélago con cara de perro de Freeman fue nombrado en honor a la investigadora de murciélagos Patricia Freeman, quien dedicó gran parte de su carrera a comprender las relaciones entre un grupo de murciélagos conocidos como molósidos o murciélagos de cola libre, que incluye los murciélagos con cara de perro.

Los investigadores estudiaron murciélagos en colecciones en las siguientes instituciones: el Museo Americano de Historia Natural, Nueva York; el Museo de Historia Natural, Londres; la Universidad Federal de Lavras, Brasil; el Instituto Nacional de Pesquisas en Amazonia, Brasil; The Field Museum, Chicago; la Universidad de Kansas, EE.UU.; la Universidade de Sao Paulo, Brasil; la Pontífica Universidad Católica del Ecuador; el Museo Real de Ontario, Canadá; el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Panamá; Texas Tech University, EE.UU.; el Museo Nacional de Historia Natural, Washington, DC y la Universidad de Humboldt, Berlín.

El descubrimiento del murciélago con cara de perro de Waorani (C. tonkigui), ligeramente más pequeño, se basa en individuos colectados por la conocida naturalista Fiona Reid y sus colegas y por Diego Tirira de la Pontificia Universidad Católica en Ecuador.

El nombre "tonkigui" honra a la tribu Waorani de Ecuador que vive en el bosque circundante de uno de los lugares de captura. Tonkigui significa murciélago en Waorani. El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, en ciudad de Panamá, Panamá, es una unidad de la Institución Smithsonian.

El Instituto promueve la comprensión de la naturaleza tropical y su importancia para el bienestar de la humanidad; capacita estudiantes para llevar a cabo investigaciones en los trópicos; y fomenta la conservación mediante la concienciación pública sobre la belleza e importancia de los ecosistemas tropicales.

