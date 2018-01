"The Shape of Water" lidera los Critics' Choice Awards Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

EFE | "The Shape of Water", la cinta del cineasta mexicano Guillermo del Toro, ha sido la gran triunfadora en los premios Critics' Choice al lograr cuatro galardones: mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. "The Shape of Water" se consolida como uno de los largometrajes en la carrera hacia los Óscar, tras ganar el globo de oro.

