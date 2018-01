Historiadores aconsejan no darle la espalda a mártires Escrito por Zulema Emanuel. 08 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

Los hechos del 9 de Enero de 1964, en que un grupo de estudiantes del Instituto Nacional reclamaba la presencia e izar la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal, es algo que se debe analizar y reforzar en los centros educativos.

El historiador Álvaro Menéndez Franco considera que no puede ser que una población que ha recibido la Zona del Canal entera, al servicio de toda la nación, le dé la espalda a los 23 mártires y 500 heridos que hicieron posible ese cambio histórico.

“Les recomiendo no irse a pasear a las playas o a las montañas, sino asistir a los actos y el que no pueda, que los siga a través de los medios de comunicación. Pienso que esta fecha se debe recordar mediante un día de duelo nacional, con actividades en todos los despachos públicos. No como un día libre, sino de trabajo, en las empresas privadas y públicas, porque gracias a esos sucesos Panamá recobró su soberanía, sobre todo su territorio”, expresó Menéndez.

En el olvido

Para el profesor de Historia José Álvaro el concepto de lo que era la lucha por la democracia, la soberanía, la repartición equitativa de los bienes, que fue el ideario de la juventud panameña hasta finales del 90 está distorsionada, porque hoy existe una amplia corrupción y falta de valores y ética en el país.

“Ante la ausencia de los grupos organizados que eran la conciencia moral del pueblo para cualquiera es fácil asaltar el erario público y hacer lo que le venga en gana con los fondos de la nación sin tener una resistencia o un cuestionamiento de la sociedad en general”, manifestó.

En contra de marcha

Por su parte, el profesor Ricardo Ríos dijo que la plutocracia insiste en desvalorizar la gesta del 9 de Enero, con los sátrapas de la farándula y montan un espectáculo grotesco: una marcha en la cinta coimera de Odebrecht, supuestamente contra la corrupción que ellos alientan con los saqueos de la Hacienda Pública.

“La cultura de lo banal, frívolo, superficial, de la farsa, lo chabacano, la chismografía y el escándalo burlesco son las marionetas de la plutocracia para ridiculizar los actos heroicos de la juventud. La ciudadanía militante acudirá a los actos que los institutores organizan en el glorioso Nido de Águilas”, concluyó.

