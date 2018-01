La primera apuesta del cine de terror Escrito por EFE. 08 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

EFE | El estreno de "Insidious: The Last Key", la primera apuesta del cine de terror en 2018, figura este fin de semana como una de las pocas novedades en una cartelera estadounidense con muy poco movimiento y todavía dominada por "Star Wars: The Last Jedi" y "Jumanji: Welcome to the Jungle".

La cuarta entrega de la saga "Insidious" cuenta con la dirección de Adam Robitel ("The Taking of Deborah Logan", 2014) y con un reparto compuesto por Lin Shaye, Leigh Whannell y Angus Sampson.

La médium Elise Rainier (Lin Shaye) afronta un nuevo desafío ante oscuras fuerzas sobrenaturales que, en esta ocasión, han tomado su propia casa.

El guionista y actor Leigh Whannell y el director Adam Robitel, explicaron que "esta película es un análisis sobre cómo Elise llegó a ser quien todos conocemos".

Este nuevo episodio provocará que se enfrente a un capítulo de su pasado que todavía no está cerrado, revelando así uno de los mayores traumas de su vida.

"Tenemos un prólogo de los años 50 en el que la conocemos y vemos que vive cerca de una prisión monstruosamente grande. Nos damos cuenta de que su padre, el guardián de la prisión, es un hombre de Dios que no entiende el don de Elise", destacaron los cineastas.

