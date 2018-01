Game of Thrones regresará en 2019 con su temporada final Escrito por Redacción. 04 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

HBO anunció que la octava temporada de la aclamada serie original Game of Thrones regresará en 2019. Compuesta por seis episodios, la temporada final cuenta con la dirección de David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik.La serie basada en los exitosos libros de fantasía de George R.R. Martin se ha convertido en una de las series más exitosas de HBO en los últimos tiempos, y ha roto múltiples récords de audiencia, conversaciones en redes sociales y serie con mayor número de premios Emmy® en la historia.Todas las temporadas anteriores de Game of Thrones se encuentran disponibles a través de HBO GO. Se puede acceder a la plataforma a través de cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS 7.1+ (iPad, iPhone, iPod Touch) o Android (OS 4.0+) y en el sitio www.hbogola.com. HBO GO también se puede disfrutar en la pantalla de la TV con Chromecast, Apple TV y en mercados selectos con Xbox 360 (para usuarios de Xbox Live). La plataforma está disponible como suscripción online independiente a través de las tiendas digitales Apple App Store y Google Play Store, como servicio “a la carta” con operadores participantes y como complemento sin costo adicional a la suscripción del paquete premium de TV paga HBO/MAX.

