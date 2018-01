“Star Wars” se anota otro triunfo en Estados Unidos Escrito por EFE. 04 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

EFE | "Star Wars: The Last Jedi" se mantuvo el fin de semana como líder en Estados Unidos para cerrar 2017 por delante de "Jumanji: Welcome to the Jungle" y "Pitch Perfect 3".Según las estimaciones del portal especializado Box Office Mojo, que no incluyen la recaudación del 1 de enero, la cinta estrenada el 15 de diciembre sumó 52,7 millones de dólares hasta el 31.

