JMJ Panamá 2019 ya tiene Coro y Orquesta Escrito por Redacción. 03 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

Luego del proceso de audiciones que se llevó a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2017, en el que participaron cerca de 500 aspirantes de diversas

nacionalidades, la dirección encargada ha elegido los integrantes que conformarán el Coro y Orquesta para la JMJ Panamá 2019.

A través de sus respectivos correos electrónicos, los aspirantes recibirán el resultado de sus audiciones. El Coro iniciará sus ensayos en el presente mes de enero, mientras que la Orquesta comenzará en Junio de 2018.

A quienes participaron del proceso de audiciones y no hayan recibido la respuesta en sus bandejas de entrada, se les recomienda revisar las de correo no deseado o “SPAM”. En caso de no contar con un remitido, pueden escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para verificar sus datos y recibir su debida notificación.

El Coro y Orquesta será el encargado de ambientar musicalmente los Actos Centrales que se realizarán del 22 al 27 de enero de 2019, en la Jornada Mundial de la Juventud.





Imprimir Correo electrónico