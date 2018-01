El luto de las actrices se reflejará en los Globos de oro Escrito por EFE. 03 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

EFE | Los Globos de Oro, en los que varias actrices vestirán de negro para denunciar el acoso sexual a las mujeres en Hollywood, descorcharán esta semana una temporada de premios de cine en EE.UU., marcada por la protesta y las reivindicaciones.Con la opinión pública aun "en shock" por la cantidad de agresiones sexuales que han salido a la luz, el mundo del espectáculo vuelve a desplegar las alfombras rojas comenzando con los Globos de Oro, este domingo 7 de enero.Tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein y la campaña "Me Too" (yo también) que señaló a artistas como Dustin Hoffman, John Lasseter o Brett Ratner, la revista People aseguró que Meryl Streep, Jessica Chastain o Emma Stone, entre otras figuras, desfilarán de negro en los Globos de Oro como protesta contra el acoso a las mujeres.Esta acción feminista no solo apela a las actrices, ya que la estilista Ilaria Urbinati, que trabaja con Dwayne "The Rock" Johnson o Tom Hiddleston, afirmó que sus clientes también vestirán de negro.

