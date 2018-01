Hacer ejercicio ayuda a combatir la depresión Escrito por Zulema Emanuel. 03 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

Durante esta época es común que algunas personas estén melancólicas porque empiezan a evaluar qué hicieron o qué metas cumplieron y cuáles no en el año que pasó; aunado a esto, por el estrés que vivimos día a día tendemos a hacer estas reflexiones de forma nostálgica y ese mal manejo lleva a la gente a la ansiedad o depresión, explican los expertos.

La psicóloga y terapeuta Lourdes Serrano manifiesta que el ser humano almacena una serie de pensamientos que aunque no los esté recordando de manera permanente, están de forma inconsciente.



Expresa que existe algo que se llama vulnerabilidad y resiliencia, los que están en el primer caso no tienen los recursos para salir adelante de una situación que puede parecerle simple a otras personas; en cambio, los del segundo grupo pueden resolver los problemas, aun en las crisis más catastróficas, porque han creado un mecanismo para fortalecer su propio sistema.



La familia es crucial

Mientras, la psiquiatra Juana Herrera afirma que hay tres niveles de depresión: leve, moderado y severo. Los dos primeros se pueden trabajar con el grupo de amigos, guía espiritual, haciendo actividad física: como caminar, correr o hacer zumba levemente, no importa la edad, le ayudará a producir endorfinas y neurotransmisores naturales que el cuerpo genera y eso pudiera ayudar.



En cambio, resalta que cuando es severa y aparecen pensamientos negativos en los que dicen que no ven la luz al final del túnel, ahí debe haber intervención profesional e incluso medicación. Por eso es importante que familiares y amigos estén pendientes.



Cambie de ambiente

Serrano asegura que muchas veces influye el tema del ambiente, como especialistas les solicitan a las personas depresivas que salgan a hacer ejercicio, que tengan contacto con el ambiente social.



Por su parte, la psicóloga Celia Moreno afirma que cuando la persona se siente deprimida no debe aislarse, sino buscar compañía, salir con los amigos o familiares y hacer ejercicio.



No debe criticar

Herrera aconseja que las personas cerca del deprimido/a no deben decirle: “que ponga de su parte”, “que es amargado”, ni criticar; sino hacer un proceso de acompañamiento, en el que le hagan saber que están ahí para acompañarlo o escucharle si necesita desahogarse.

Zulema Emanuel

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel

