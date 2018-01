Mista Bombo molesto por publicación de Flex en red Escrito por Zulema Emanuel. 02 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

Doce años después de que la melodía “Te quiero” haya roto fronteras y le diera un Latin Grammy al cantante panameño Flex, las redes se encendieron con un mensaje del productor del sencillo Jonathan Tobar, conocido popularmente como Mista Bombo, quien se molestó porque no le dieron crédito en un post de Instagram.

Intentamos localizar al artista, pero no respondió las llamadas.



Por su parte, conversamos con su mánager, Celia Torres, quien explicó que Tobar se ofendió porque no lo mencionaron en un “#tbt”, pero que esa canción fue por encargo y a él se le pagaron sus honorarios y hasta le dieron un porcentaje de las regalías.



“No tengo problema con él. En géneros como salsa o balada, los artistas no mencionan a sus productores”.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel

Imprimir Correo electrónico