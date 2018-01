Los Reyes Magos son una revelación del mensaje de Dios Escrito por Zulema Emanuel. 02 Enero 2018 Publicado en Vida y Cultura

Este seis de enero se celebra a nivel internacional la fiesta de los Reyes Magos, evento con el cual la iglesia católica aprovecha para hablar de la universalidad del mensaje del Creador, de amar a todos, sin importar su raza, cultura o religión, explica el padre Jamed Pacheco, capellán del Hospital del Niño.

Orígenes

El religioso cuenta que el evangelista Mateo enuncia estos personajes en sus escritos y los define como “magos de oriente”, no dice que eran tres, cómo se llamaban ni su origen.



“Este dato es importante tenerlo en cuenta porque más adelante en la vivencia de la iglesia se reconocen unos libros llamados evangelios apócrifos, que son relatos escritos por los cristianos que querían ilustrar como habían sido algunos acontecimientos de la vida de Jesús, esos textos datan de los años 200 después de Cristo, mientras los evangelios, el último, es del año 100. Por eso, se les da credibilidad y más certeza a los que están más cerca a la fecha en que Jesús murió. La gente les comenzó a poner nombre, identificar sus orígenes, pero eso es mera especulación”, detalla el padre Pacheco.



Una revelación

Por su parte, el clérigo Conrado Sanjur, de la parroquia Cristo Servidor en El Crisol, dijo que la figura de los reyes magos se cuenta para expresar el reconocimiento universal de Dios en la persona de Jesús, porque los reyes venían de diferentes lugares y culturas, de manera que no tenían referencia para entender que había nacido el hijo de Dios, porque no eran de la religión del pueblo judío.



“El 6 de enero se conoce en la iglesia católica como la fiesta de la epifanía, que significa revelación, que Dios se manifestó al mundo y que hay culturas que entienden ese misterio”.

Zulema Emanuel

