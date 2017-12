Dime que dulce quieres y te diré cual café necesitas Escrito por Redacción Web. 23 Diciembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

El café no es el mundo, es un auténtico universo. Por lo que es probable que alguna vez se haya preguntado cuál de las cuatro variedades de café que existen y sus subdivisiones, se adaptan a sus gustos culinarios, sobre todo en estas épocas de fiesta donde el encuentro familiar es precedido por deliciosos platillos.Paola Martínez, Jefe de Entrenamiento Certificada por The Coffee Bean y Tea Leaf, explica que en Panamá hay al menos siete tipos de café que son el acompañamiento ideal para postres tradicionales y navideños:La lista es encabezada por el tradicional espresso, sobre esta bebida la experta relata que es el resultado de la fusión de granos provenientes de Sumatra, Papúa Nueva Guinea, Guatemala, Costa Rica y Brasil. “Una buena taza de espresso puede combinarse con una barra de chocolate, un dulce hecho a base del mismo o con cualquier postre que tenga caramelo”, aconseja.Por su parte, si sus gustos se inclinan más por las delicias navideñas tradicionales, el café de Colombia es para usted, ya que su tostado medio lo hace el acompañante por excelencia para el típico dulce de frutas panameño o para los que incluyen guineo y duraznos.Para quienes disfrutan del volteado de piña y acostumbran a comer las doce uvas antes de la media noche de fin de año, el café de Etiopía es el aliado perfecto para avivar los sabores cítricos. “Este café, que también que proviene de Sidamo, al sur de Etiopía, es un buen acompañamiento para un pie de limón o un dulce con naranja”, detalla la experta de The Coffee Bean & Tea Leaf.Si por el contrario, el brownie o los muffin con chispas de chocolate son los protagonistas de su mesa, no dude en ofrecerles a sus comensales café de Indonesia “Bali Blue Moon” o de Kenia, si la degustación incluye algún pan o croissant de mantequilla.

