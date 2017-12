El cantaor español Diego El Cigala nuevamente en Panamá: Esta vez Salseando! Escrito por Redacción. 22 Diciembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

El cantaor español Diego El Cigala, regresa a Panamá acompañado de once músicos de la orquesta colombiana Cali Big Band, presentando el espectáculo Indestructible. Un tributo a la salsa clásica fruto de la unión de un magistral grupo de productores, músicos y artistas invitados que, junto al cantaor, han desarrollado un producto sin precedentes; una joya indispensable para todo aquel que se considere salsero.

Con este trabajo, Diego El Cigala se sumerge en los orígenes y el desarrollo de la salsa y para ello recorre algunos de los países que la forjan. De sus encuentros, ha extraído grandes tesoros musicales, descubriendo cada vez más las raíces que hermanan la música de los dos lados del Atlántico. El resultado es un conjunto de canciones que dan al espectáculo diferentes colores y sonoridades propias de la salsa de cada territorio. La canción que le da nombre a la gira, Indestructible, es el tema que popularizó el percusionista y compositor Ray Barreto en la década de los años 70 y que El Cigala ha tomado como punto de partida para realizar una selección inigualable de temas.



El mundo conoció a Diego el Cigala en 1997. Desde entonces, el artista español es reconocido por su capacidad de fusionar géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando con respeto los terrenos del latin jazz, el bolero y el tango. Este 2016, el galardonado cantaor vuelve a sorprender, homenajeando a grandes músicos que se han ganado el reconocimiento y la admiración de miles de personas alrededor del mundo y al género que los llevó a la gloria: la salsa.





Cuando Diego se planteó empezar este proyecto, pensó indiscutiblemente en la Fania All Stars; ‘ese grupo de locos’ que conquistaron el mundo en los 70 le inspiraron embarcarse en la aventura de reunirlos cuatro décadas después para darle vida a una nueva versión de El Ratón, del maestro Cheo Feliciano, con quien a Diego le hubiese encantado poder colaborar en este disco. “Uno de los mayores pesares de este proyecto es no haber coincidido a tiempo con Cheo, pero esta versión de “El Ratón” es mi homenaje a todo su talento. Cuando lo he cantado, lo he tenido tan presente, como si bajase a verme”.



Contactar a los músicos de la Fania All Stars de la versión original no fue fácil. Algunos ya dejaron este mundo, y otros están retirados, pero después de hacer coincidir las agendas se logró reunir a varios de los míticos artistas de la época dorada de la salsa.

Bobby Valentín, Larry Harlow, Roberto Roena, Jorge Santana, Reynaldo Jorge, Eddie Montalvo, Nicky Marrero y Luis Perico Ortiz; son sólo algunos de los nombres que se juntaron en los estudios Astra en Puerto Rico para acompañar a Diego.



“Estar rodeado de estos monstruos ha sido la bendición más grande que me ha traído este disco. Hace años que no estaban juntos y la magia que se creó me la llevo conmigo para siempre”.

Los boletos están en Pre Venta Navideña desde $ 50 con un 20% de Descuento por Ticketplus en sus puntos de venta y por internet además de en la discotienda, Volumen Brutal en Multicentro. Información y ventas corporativas por el 63016050.

Éxitos salseros como “Periódico de Ayer”, “Juanito Alimaña”, “El Ratón”, y piezas más románticas como “Conversación en Tiempo de Bolero” y “Cómo Fue”; forman parte de este material que estará presentando este cantaor ganador del Grammy acompañado de LA CALI BIG BAND el viernes 2 de Marzo en el Salón Panamá del Hotel Riu, en un concierto que promete ser uno de los principales para comenzar el año 2018.

