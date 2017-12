Ian McKellen no quiere que otro actor sea “Gandalf” Escrito por Redacción Web. 21 Diciembre 2017 Publicado en Vida y Cultura

ML | Luego del anuncio de la serie de 'El señor de los anillos' que prepara Amazon, el actor que dio vida a Gandalf El Gris fue entrevistado acerca de este proyecto.

Preguntaron a McKellen sobre la idea de otro actor dando vida a Gandalf y comentó que no es demasiado viejo para seguir, y como aun no le han presentado el proyecto no ha podido responder si continuará.

