La Esquinita de 24 de mayo de

La Esquinita de 24 de mayo

Se enfrasca en las redes sociales

Al estilo de una gran pelea, Liza Hernández y el boxeador panameño Israel Duffus se sacaron los trapos sucios en Instagram. El púgil le escribió a la modelo que dejará la taquilla y que le contará al país porque ya no estaba con Floyd Mayweather, pero ella no se quedó callada y le respondió que era un poco hombre y que le regalaría fans.



Pausará su carrera por Rubén Blades

Luba Mason, esposa de Blades, dijo en una entrevista que ella dejaría a un lado su carrera para apoyar su candidatura a presidente.



Se han convertido en la pareja mafá

Hay dos famosos de un programa vespertino de TVN que no se despegan y, lo peor, es que donde suena una lata, ellos están en primera fila. La gente espera que el amor les dure por siempre.



La valentía le duró muy poco

El presentador de Sin Filtro Ismael Avid, quien fue detenido por posesión de marihuana en Pedasí, le respondió a un seguidor que le dijo que era un drogadicto que “él nunca lo había negado”, pero la valentía le duró un suspiro, porque después eliminó el mensaje.



Atacan a Rosa Iveth Montezuma

La polémica con la representante de las Comarcas en Señorita Panamá continúa. La miss compartió un mensaje en que una persona la manda a la jungla a comer plátano. ¡Qué ignorancia!



El filtro de la discordia en Instagram

Varias caras de la farándula fueron criticadas porque se colocaron un filtro a sus fotos en las que aparecen con sombrero y velo. Feísimas



Puro amor y nada de competencia

Ahora que la china de Calle 7 está de paños y manteles con su nuevo novio, los seguidores se preguntan qué pasa con su rendimiento.



Seguidores están cansados de las novelas armadas

La pelea entre Julián y Joako en Esto Es Guerra dejó a los televidentes confundidos, pues consideran que no tenía razón de ser, a menos que solo sea una estrategia barata para conseguir más seguidores.



Son los reyes de los toques privados

Cuentan que Dayana Sáez y Giovanni Scollo son la envidia de artistas locales porque a pesar de no tener una producción, están pegados.

A Jhonny D le va mejor vendiendo pan en Coclé

Jhonny D, famoso por su canción “Ella baila sola”, aseguró que como el negocio de la música no anda bien, decidió abrir una panadería en Penonomé junto a su novia. Se llama “La Casita de Honey” y afirma que le va de maravilla. “No soy el que lo hago, solo me encargo de la parte administrativa y el mercadeo”, contó. ¡Ya saben!

