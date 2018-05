La Esquinita de 23 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Desde que Sandra Sandoval confesó que tiene problemas de salud a causa de los biopolímeros que se inyectó hace 18 años, de inmediato comenzaron los espacios matutinos con sus segmentos de salud para orientar sobre el tema.Hay que recordarles que no porque sea el tema del momento es que deben educar, debería hablar más de las cirugías para evitar estos problemas.Muchos se han burlado de Assilem por su foto con su bailarín, en la que él sale abrazándole el abdomen, como si estuviera embarazada.Desde que el expresentador empezó en Dale Like a mi Baile, ha sido señalado por sus bellos en su pecho, ahora La Cáscara puso el reto de los dos mil likes para que Ludwik Tapia se afeite.Está bien que la serie de Don Cuto sea para personas con criterio formado, pero desde que inicia hasta que termina son puras vulgaridades. Este cascaroso se la pasa criticando a los corruptos, pero ¿Cree él que su espacio edifica a la juventud? ¡Doble moral!Así como a la Señora Dezdy no se le escapa ningún detalle con los famosos, los haters también están pendientes del personaje, a quien mandaron a comprar ropa porque repite atuendos. ¿No hay canje?La exnovia de Diego de Obaldía, Rake Martínez, estuvo en Jelou y la pregunta que muchos se hacen es si busca un nuevo trabajo.Después de saberse que Neka Prila estaba soltera, en Esto es Guerra insisten en querer involucrarla con Joako Fábrega. ¡Qué necios!Cristel Henríquez habló del alto costo en Panamá, la gente sin educación y el abandono de su pueblo, como si fuera algo nuevo. Sus fans la insultaron, catalogándola como “payasa y chola patirrajada”. ¡Qué feo!Tras las críticas, Michael Vega tuvo que explicar su caso que lo llevó a la cárcel y lo que tuvo que hacer para ser libre. ¡Esa será su sombra!El mexicano se molestó porque en el aeropuerto donde estaba con su hijo se escuchaba un reguetón y dijo que la música pornográfica debe ser para la noche en los antros. El productor Rodney Clark contestó que meter todo un género musical en una sola bolsa es ignorante y puso de ejemplo temas viejos donde describían las escenas sexuales de forma poética y nadie se quejaba.

