La Esquinita de 22 de mayo de 2018

Karen Peralta aclaró en un comunicado que ella trabaja desde el 2016 en la Asamblea Nacional con un salario de tres mil balboas mensuales por ser la Subdirectora de Cultura y Deportes y que le parece injusto recibir ataques cuando ella asiste todos los días a laborar. “Es injusto recibir ataques generados por el morbo y conceptos desviados de corrupción”, fue parte de lo que expresó. Su nota generó más polémica en las redes.Hay una participante de Esto Es Guerra que ya no quiere pisar el suelo, asegura que tiene tantos contratos que no sabe qué hacer. ¡Wao!El que quedó mal parado en un video fue Jorge López, ex de Mónica Lee, al decir que entre el chao fan y la arepa opta por la segunda. Los seguidores le escribieron que por muchos años se llenó de arroz frito.La boda entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle inspiró a las famosas locales y una que mostró orgullosa su outfit con pamela incluida fue Mónica Guzmán, quien hizo reír a sus seguidores con su tocado, el cual denominó “la pava chinga-ganza on fire”. ¡Ingeniosa!Sheldry Sáez, la participante de Calle 7 Stephany Vázquez y Sara Bello pueden crear un grupo, pues todas decidieron lucir el mismo pantalón con diferentes tonos de blusas. ¿Será que lo regalan?La que no detuvo los dedos el fin de semana fue Ingrid De Ycaza, quien aparecía en un montaje junto a Beckham y la gente la destrozo.Los años pasan, pero cada vez que un anfitrión de un programa de farándula cumple, asegura que festeja sus 25 años. ¿Hasta cuándo?Al estilo del andar de los cangrejos (hacia atrás) están las dos tunas de Calle Abajo de Las Tablas que aún no logran ponerse de acuerdo para preparar juntas el Carnaval. Están empantanados en peleas por el informe financiero y aceptación del equipo de trabajo.Ahora en la farándula vemos doble. Carolina Brid y Carolina Dementiev compartieron fotos con el mismo vestido de baño. ¿Casualidad?Continuando con el tema de la boda de los duques de Sussex, varias caras conocidas de la farándula como Ana Alejandra Carrizo desempolvaron sus fotografías de boda para asegurar que también tenían sus príncipes. La actriz dijo que era la duquesa de Chepo o Calidonia. No entendía que la gente quería ver la unión real de Harry y Meghan, y que su momento había pasado. ¡Barbaridad!

