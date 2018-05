La Esquinita de 21 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

El relleno de los amoríos de Jelou

Quedo comprobado que Jelou es la continuación de Suelta el Wichi con las relaciones ficticias. Esta vez sus presentadores estuvieron casi media hora insinuando e interrogando sobre una posible relación entre su chef Juancho y Sara Bello, a quienes captaron sentados juntos en Dale Like.

Por lo visto no se quedarán tranquilos hasta conseguirle novia a su compañero.

¡Pasen la página!

¿No hay personas para entrevistar?

El programa Atrévete entrevistó hace unos meses a Gaby Garrido y de nuevo la invitaron, ahora acompañada de su pareja Patrick Vollert. ¿Hasta cuándo van a hablar de sus relaciones en televisión?

Se burlan de la foto de Margarita

Margarita Henríquez subió una foto en la playa donde salía con una cola de sirena e inmediatamente los hombres empezaron a decirle que no era una sirena sino león marino y ballena. ¡Qué odiosos!

Otro que se queja de César Anel

El bailarín Camilo Banda reveló en Instagram que César Anel Rodríguez ha incumplido con el pago del evento Señorita Panamá 2017. Aseguró que no le ha cancelado al señor que los contrató, por eso se ve en la penosa necesidad de publicarlo. Lo peor de todo, es que contó que pronto cumplirá un año de estar a la espera del dinero. Al parecer, no ha sido fácil al expresentador ese rol, primero se fue Justin Pasek, luego la ropa de una Miss y ahora esto.

¿Hay problemas en el paraíso?

Una cantante panameña que está casada con un artista boricua pidió en su cuenta de Facebook: “Unos minutos de silencio para las madres que manipulan a sus hijos”.

La pregunta que muchos se hicieron es si tendrá líos con su suegra o la expareja de su esposo.

Regreso al origen de enseñar

El jalón de orejas que le dieron los seguidores a Esto es Guerra por los vestuarios muy cortos de las guerreras quedó olvidado en la nueva temporada.

Aunque sean uniformes nuevos, insisten en no ponerles un pantalón por debajo a las chicas, en un espacio que ven, en su mayoría, menores de edad.

Luego se las quieren dar de serias y de decentes.

Embarazan a Génesis en TVN

Génesis Arjona compartió una foto con una sobrina y dijo que quería una bebé. A las pocas horas la cuenta de TVN hizo un montaje de La Barbie con una barriga y la compartió. ¡Buena broma!

Cuidado que les sale la bruja

Los productores de Esto es Guerra un día se llevarán un gran susto por obligar a sus competidores a enfrentar sus fobias. Tanto hombres como mujeres no pudieron evitar llorar ante las cámaras.

La pareja inestable del Chollywood

Las relación sentimental de una guerrera es la burla de los detractores de redes sociales, hasta memes le han hecho por la inestabilidad que tiene. Hay quienes dicen que un día se aman y al otro no.

Por metida la dejan en feo en Instagram

Sonia Andrés y Neka Prila tenían un relajo en Instagram, porque esta última tomó prestada la sudadera de la española para tomarse una foto. Todo iba bien hasta que apareció Joseline Pinto y opinó que ‘la chama’ era una rata y Prila le dijo que: Era su vida no la de ella. Eso es para que siga de impertinente.

Las mentiras las duran muy poco

Después de tanto negar que solo eran amigos, el tiempo hizo que saliera a flote la relación entre Jorge López y Stephany Vásquez. ¿Se animaron ahora que Mónica Lee presentó a su nuevo novio?

¿No genera lo suficiente?

Carolina Dementiev subió en sus historias de Instagram varias imágenes de una mujer desnuda con su misma anatomía, al parecer, para hacer creer a sus seguidores que se trababa de ella. A las pocas horas confirmó que no era ella y dio el nombre de la cuenta de donde tomó la foto. No es la primera vez que la exMiss da una falsa alarma.

Algunos se preguntan qué clase de cuentas sigue la presentadora y otros, ¿si es que ya no llama la atención que necesita causar controversias para más likes?

Lo catalogan como arrogante

Cuando muchos creían que Rafe Lucado era uno de los favoritos de Calle 7, se equivocaron, al competidor le han dicho todo tipo de insultos en sus últimas publicaciones. ¿Por qué será?

