La esquinita de 15 de mayo de 2018

¿Sócrates se contradice?

Hace un tiempo Sócrates Lazo renunció a La Cáscara porque era una etapa de su vida que ya debía dejar para emprender nuevos rumbos. Ahora, junto a Andrés Morales, será presentador de un nuevo segmento para el mes de mundial. Del mismo programa sabatino nos soplaron que es probable que esté de vuelta del todo en el espacio televisivo. Estos cascarosos siempre vuelven como la canción.

La mujer que estudia con la taquilla

Hay una chica que dijo se fue al extranjero, supuestamente a estudiar, pero no sale de la disco, eventos sociales y hasta estrenó novio.

No la quieren en Señorita Panamá

La modelo venezolana Rake Martínez dijo que a muchos de sus seguidores les gustaría que participara en Señorita Panamá, por lo que fue critica, después tuvo que aclarar lo que quiso decir.

Famosa publica su vida ¿y no quiere figurar?

Cristel Henríquez ex “Vive la música” no quiere que los medios hagan screenshot de las publicaciones en sus historias de Instagram porque no es figura pública, aunque, se encargó de compartir el mal momento por el que pasa. ¡Si no pagas a Instagram, todo allí es publicable, regla!

Tiró intriga a las que se desnudan en las redes

El personaje Señora Dezdy dijo que algunas famosas se dan a conocer enseñando sus traseros en redes, pero se pregunta en dónde están las imágenes sin retoques. ¿A quién le estará tirando esas indirectas?

La presentadora está disconforme

Una presentadora de Telemetro muy pronto va a quedar sin melena, ya que cada mes se le ve nuevo color de cabello.

La exreina que está en todas partes

Hay una exreina de Carnaval que no sabe cómo llamar la atención, a pesar que está en TVN da entrevistas a la competencia.

¿Dónde quedó su experimento profesional?

Daluna salió de Esto es Guerra porque según ella emprendería otros proyectos, sin embargo, jamás se vio lo que hizo y ya está de vuelta en el espacio. Tal vez se cansó de posar en bikini, ¿o tal vez eso no le generaba ganancia?

La pareja de ropa interior en fotos

Hay un cantante de pop que se la pasa compartiendo fotos con su pareja, ambos en ropa interior en el cuarto. ¿La música no genera?

La denuncian por grosera y se enoja

La expresentadora Leticia Adame perdió los estribos y se puso a decirle de todo al exdirector de Sinaproc Arturo Alvarado, quien twitteó que en la institución denuncian maltrato y grosería por parte del jefe de relaciones públicas a su personal y voluntarios. Ya se había escuchado lo mismo en Ampyme. ¡Muy feo!

