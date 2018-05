La Esquinita de 14 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Jacky Guzmán regresó con más tonterías que antes. Primero, que solicitó vacaciones el año pasado (cosa que todos sus compañeros sabían). Luego, que no puede hablar del tema de su ex Agustín De Gracia (que dicho sea de paso ella fue quien lo hizo público), ya que viene una extra demanda. O sea, cuál es la payasada, si aquí no la obligaron a ventilar sus trapos. Mejor, que no hable más, porque la teleaudiencia la va a demandar por causarles daños mentales.Varias personas se han quejado por un famoso video en el que aparecen varios panameños ganadores de premios. Muchos destacan que están cansados de los mismos, que no dan chance a otros.Uno que está emocionado en un viaje por México es Rony Vargas. Todo lo que ve lo retrata, sin importar si sus compañeros salen bien o mal. Junto al Pollo Peter hizo su mejor pose, pero su amigo no.Al parecer, los hermanos Samy y Sandra Sandoval compiten en sus redes sociales para ver cuál de los dos hace reír más a sus seguidores. El acordeonista sorprendió a sus fans al postear una imagen de una pasta dental cortada a la mitad y unas tijeras con la pregunta: “¿Les ha tocado alguna vez operar a una pasta de diente?”La telenovela Jacky nos tiene aburridos. Se va, borra de su perfil que no era presentadora, y ahora, dicen que a Franklyn Robinson le prohibieron ir el jueves a Suelta el Wichi. De verdad, en este espacio no se dan cuenta que están agarrando a los televidentes de tontos con esas mentiras y una historia jalada de los pelos. Si es cierto que no marcan, sería bueno que los pongan a hacer un par de trucos como los de Esto es Guerra. ¡Respeten a la audiencia!Circulan en redes las imágenes del resto de las candidatas a Señorita Panamá, aunque Rosa Iveth Montezuma ya les lleva varias noticias de ventaja. La gente asegura que ella gana.Una exmodelo y novia de un deportista dijo que hay muchos charlatanes en redes, como si la salud mental fuese un juego. Agregó que no conoce cuál es esa especialidad: psicología del amor.Yosibell Sánchez y Mónica Díaz regresaron la semana pasada con una nueva temporada de “La Mordida” y aunque la gente alabó sus outfits, les preguntaron si no tenían presupuesto para cambiar el set.Una reconocida y prestigiosa “guru” de moda vino a hablar de protocolo y los seguidores la dejaron en feo. Eso pasa para que aprenda que con las redes, la ignorancia en esos temas es cosa del pasado.Las cuentas de Twitter e Instagram de los canales de televisión son un verdadero circo. Lo que un día sacan en un lado, al día siguiente, el contrario hace alarde de tener la mejor idea. Sus “Community manager” están igual que los “influenciadores”, no pegan una. ¡Que renuncien!Iris De Arco aprovecha siempre para soltar petardos. En Instagram dijo: “es casi imposible ser un buen ser humano si tu ser está inundado de envidia”. ¿De quién hablaría?La que no tiene ni un solo CD, pero se la da de artista, arrastra la historia de la estafadora para hacerse víctima. ¿Cuántos meses más tendremos que escucharla por todos lados asegurando que esta señora la engañó? Es una especie de arlequín con mazo en la mano para dictar sentencia. Ya la vemos mañana tarde y noche en las pantallas. Su guión es casi como el de una cinta de Robert Rodríguez, no sabemos en qué momento saldrá el llanto barato y las regresiones.Carolina Dementiev aseguró en su cuenta de Instagram que se ama como es y no le importa que le digan que: está muy flaca, tiene el cuello largo o sus senos son pequeños. No piensa operarse.

Imprimir Correo electrónico