La Esquinita de 11 de mayo de 2018

Mónica Nieto ha sido una de las mejores bailarinas de Dale Like, no obstante por tener pocos seguidores, no se le hace justicia con los “Me gusta”.En este último show, fue una de las pocas que supo usar la piscina para desarrollar su coreografía, no como otros que solo se pusieron a charquear y ni siquiera hacían cargadas. es una lástima que los que menos saben son los que juzgan en este espacio.El que pronto callará a muchos de sus haters es Japanese, ya que circula un audio en donde se le escucha al boricua Wisin diciendo que está interesado en hacer un remix con el panameño. ¡Esto está hot!Al parecer, a Polo Polo le encanta que la gente hable de él, no importa si es bien o mal. Hoy, el competidor saldrá en Atrévete y lo promocionan como el “más querido” por las mujeres. ¿Será que ahora sí habla del resultado de la prueba de ADN de su supuesta hija?La que estaba más enredada que un mafá era Andrea Pérez, quien en la última gala de Dale Like no logró pronunciar bien la palabra coreógrafos. Cada vez que lo intentaba decía cualquier barbaridad y lo peor es que se atrevía a corregir a los jurados cuando se equivocaban. No se sabe si la cola estaba muy apretada y le impedía coordinar sus ideas. Deberá aprovechar que tiene a Asilem en el programa para que le enseñe a separar las sílabas. Además, en lo que va del show, ha aparecido con puros vestidos que le quedan grandes. ¿Será que los heredó de otra cara del canal?Ya era momento que Julián Torres demostrará que era un bailarín y que no solo es experto en hacer vídeos de pasos de dancehall.Aunque no es buen competidor en Esto es Guerra, se nota que en la competencia de baile sí hace su mejor esfuerzo. ¡Eso es lo suyo!Más fue la promoción de que la cascarosa Milagros “La peque” Nicole formaría parte de Suelta el Wichi, que el tiempo que duró en el programa de farándula. A pesar de las múltiples comparaciones con Jacky Guzmán y las declaraciones de que no abandonaría el barco por nada, terminó como el Titanic. A la chica no se le ha visto más en pantalla, no se sabe si se cansó de ser la burla del show o no llenó las expectativas.Gladys Brandao fue criticada porque bailó vals con su exnovio al estilo de una quinceañera, para complacer a Franklyn Robinson. Solo le falta un letrero que diga, “necesito atención por favor”.Hay un cantante de roots, que no ha pegado un tema y en sus redes se burla de los “feos”; asegura que son unos Gremlins. Pero la gente no sabe si lo hace para promoverse o es solo una descripción de su verdadero yo.Y cuando todo estaba en silenció en redes, salió la abogada defensora de los casos perdidos de Panamá, (y opinóloga) para decir que ella ya había advertido el castigo que le darían a Milagros Lay. ¡Oh wao!Que me llamen a Moria Casan, a Ricardo Moreno o a María Cecilia Triana. Esto de que convocaron a la mitad de los expertos de baile de reguetón con un tercio de los que saben danza, daba como resultado que escogerían al Ñero Berastegui por encima de Sara Bello. Ellos solo vieron remeneo.Mónica Díaz es otra de las caras de Medcom que fue entrevistada en Dizque Late Night, lo que demuestra que este espacio, no tiene entrevistados o solo promueve a sus presentadores.Ahora, la gente entiende por qué de un tiempo para acá Ricky Blu se ha vuelto polémico en sus redes hablando de política, y es que el ex presentador del programa “Qué Bolas!” aspiraba a ser diputado independiente por el área de Ancón, pero el Tribunal Electoral imposibilitó su inscripción. El defensor del veganismo colgó varios post en los que asegura que lo rechazaron porque debe tener un año de residencia y él, a pesar de vivir desde hace ocho años en el lugar, solicitó el cambio de residencia hace un mes. ¡Ni modo!Luego que un joven denunciara ser agredido por homofobia, Franklyn Robinson dijo: desde hace meses Alianza Panameña ha trabajado "disque por la familia" sembrando odio, rabia y termina en esto, violencia. ¿Tendrá pruebas?

