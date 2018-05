La Esquinita de 10 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

La novela de Mónica Lee y su nueva pareja, César Brathwaite, tiene otro capítulo. Ahora, la Calle 7 publicó en su cuenta de Instagram que presentaba a su “novio oficial” con el mensaje: “Nunca dejas de sorprenderme. Eres único y encontré en ti todo lo que me hace sentir completa. Gracias por llegar a mi vida!”. Hay quienes piensan que estas son indirectas para su expareja. ¿Cuánto durará el romance?Un periodista que se creía la última manzana del Edén, está como pelotita de ping pong. No tiene lugar fijo en el canal, anda errante.Es imposible, como dice Charls Lattan, que hayan tenido que recurrir a un personaje de La Cáscara como horqueta del noticiero de TVN. Ahora sí que está bueno esto, luego qué, ¿Poveda?Los de Tu Mañana lograron atención ayer con su concurso Bella y Rellenita, donde la chica Naomi caracterizó a Beyoncé. Lo malo fue que un pie se le torció y se ‘peló’. El espacio compartió el video detrás de cámaras donde hasta los bailarines se reían de ella. ¡Feo!Álvaro Alvarado, cual niño chiquito, dio los números de las figuritas que le faltaban para su álbum y resaltó que no pagaría B/.4.00 por stickers. Alguien se aprovechó y le hizo creer que se las vendería baratas.Joako Fábrega contó que en el concierto de Alejandro Fernández le dijeron ignorante a Neka, por decir que quería tacos de carne.Hay algunas personas que todavía no se comen el cuento del arrepentimiento de la hermanita de Big Brother; deberá esforzarse.El Gallinazo no diferencia entre una alegoría inspirada en el catolicismo para el MET y una figura que representa la iglesia. Hicieron mofa con Monseñor Ulloa y la gente les dijo de todo en redes. Los querían quemar.Al que le cayeron en plancha, fue al presentador de Suelta el Wichi, por asegurar que hay una presentadora que tiene hongos en el pie.La presentadora de TVN es la nota aunque no quiera. Entre María Toto, que le contesta una llamada en plena entrevista, un ministro que la irrespeta y el director de la Caja del Seguro Social, quien le aseguró que no renunciará por ella, Siria Miranda no sabe ya a dónde meter la cabeza de la pena. ¡Pero ella, profesional y regia!

