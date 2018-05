La Esquinita de 9 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Las alarmas de una posible ruptura amorosa entre la guerrera Neka Prila y su novio Adan Jimpin sonaron luego que este escribiera en Instagram: “El hubiera ya no existe pues cuando todo acaba, acaba, y el hubiera es lo que debiste hacer, y no hiciste. ¿Para qué hacerlo ahora?”. ¡Al estilo Confucio!La chama, por su parte, eliminó las fotos con el hombre que decía amar. ¿Será ella la del problema?Hay una expresentadora que el fin se semana durante una fiesta de cumpleaños se vistió de Drag Queen, pero se le veía mal.El expresentador Andrés Morales coincidió con Nito Cortizo en un evento, que destacó como ameno, y de inmediato la gente lo quería vinculó al PRD, por lo que aclaró que no será imagen de nada.Franklyn Robinson compartió un video en el que se veía a su compañera Kathy Phillips en el baño y él intentando abrirle la puerta para grabarle, mientras ella gritaba para no ser captada.¿Es necesario el irrespeto al espacio personal para atraer seguidores?Hay un presentador deportivo de estatura muy alta que dijo que la mujer que busca ganar likes exponiendo su cuerpo en las redes denigra al ser que nos dio la vida. ¿A quién se referirá con esto?La Bibi no puede creer que a muchos famosos le han puesto sus fotos en diablo rojo y a ella no. Se conforma con estar en carrito chichero.Leer las historias en Instagram de algunos concursantes de Calle 7 es como si se tratara de una telenovela, todo es drama y quejadera.Desde que Lucho Pérez dejó de subir fotos tan constantes con Margarita Henríquez, se corre el rumor que terminaron su relación. El presentador desmintió y dijo que eso no tiene nada que ver.A pesar que muchas veces le denunciaron sus desnudos en Instagram, hay una excascarosa que insiste en mostrar sus atributos. ¡Necia!La tendencia de los reality de televisión o programas matutinos es encontrarles pareja a sus presentadores solteros. Ahora, el nuevo tema es la posible relación entre el chef de Jelou Juan Neblett y la concursante de Señorita Panamá Rosa Iveth Montezuma, quienes salieron el fin de semana pasado. ¿Qué necesidad de eso?

