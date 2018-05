La Esquinita de 8 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Después que el programa Hecho en Panamá vistiera a Assilem de pollera y compartiera la foto en redes, la gente empezó a compartir un collage de “la reina de los likes” y Margarita Henríquez, ambas luciendo el traje típico panameño.Hay quienes aseguraron que las chicas guardan gran parecido. Solo que una es más bajita. ¿Será que Margarita tiene su doble?Hay un reguesero que sube mensajes positivos y hasta aconseja, luego ser de criticado por incitar a la violencia. ¡La doble moral en pleno!En una reciente entrevista con Castalia Pascual, el ministro de la presidencia Álvaro Alemán cuestionó las declaraciones del analista político Jorge Ritter y criticó el trabajo de su compañera Siria Miranda, dejando a la presentadora muda. ¿Le tendrá miedo?La que no pierde el tiempo para soltar sus intrigas a una de sus enemigas es Mónica “Lola” Díaz, quien aseguró que en el espacio televisivo de farándula, ella y Yosibell Sánchez no fingen, porque son reales en cámara, persona y Whatsapp. Manifestó que siempre proyectan tal cuales. ¿Serán indirectas contra Jacky Guzmán?En el programa Tu Mañana la One Two anunció que formará parte de la nueva temporada de Oye la Mordida, ahora sus fanáticos se preguntan si contestará las intrigas de la Señora Dezdy. ¿Se formará el ‘revolú’ en la noche?El que tiene el autoestima muy elevada y no le da pena enseñar fotos de hace 25 años es el comentarista Julio Shebelut, a quien algunos de sus seguidores le comentaron que la edad le sentó bien. Otros se rieron de sus cejas y hasta dijeron que ahora las tiene en su barba. ¿Qué le parece?

Imprimir Correo electrónico