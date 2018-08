La Esquinita de 7 de mayo de 2018

¿Acepta ser burla de Suelta El Wichi?

La aparición de la cascarosa Milagros Nicole en el programa Suelta El Wichi parece la llegada de un payaso a una fiesta de cumpleaños de niño. Desde el día uno la han comparado con Jacky Guzmán y, para rematar, hasta se viste igual que la “chica plástica”. Lo peor, es que su jefe es el encargado de promover los memes y dejarla en ridículo para que otros se burlen y ella se ríe en los comentarios. Hay quienes piensan que se está arrastrando demasiado.

Acusan a Kathy de copiar ‘look’

La gente en las redes sociales está alerta a cada movimiento de los presentadores y no dudaron en hacer un meme al ver que Kathy utilizó la misma camisa que la Sra Dezdy. ¿A quién le queda mejor?

Novelas de narco son un problema

La semana pasada, el comisionado invitado al segmento “Un café con Castalia” dejó claro que parte del problema que se vive en los barrios es porque los medios televisivos promueven las historias de los narcotraficantes como si fueran lo máximo y un buen ejemplo para que los jóvenes sigan. Esto no se lo esperó la periodista, pues al escuchar estas palabras de una vez cambió de tema, ya que ese canal es uno de los que más las promueve.

La instructora que no mueve el ‘bote’

Casi nos vamos de espaldas cuando la capitana de “Dale like a mi baile”, Giulia Settomini, hizo la coreografía de Beyoncé. Lo único que se le movía era la peluca, pues de mover el “bote” como la estadounidense, estaba lejos, pero por diez calles y veinte estadios.

¿Otra sexóloga en las redes?

Cada vez son más las personalidades de la farándula que incursionan en el mundo de la sexología. Al parecer, otra que le sigue los pasos a Iris de Arco es Tania Hyman, quien compartió una imagen sexy en la que hablaba sobre las mujeres maduras que buscan aventuras con jóvenes. ¿Por qué será?

El título de ‘Miss llantito’ es para...

¡Con cara de confusión! Así están todos los que vieron “Atrévete” en donde Castalia Pascual comenzó a llorar, cual Magdalena, porque aseguró que está decepcionada de las autoridades actuales. ¿Show?

¿Experimentan con el maquillaje?

La gente de Tu Mañana sorprendió con su maquillaje y no porque estaba hermoso, sino porque parecía de mapache, demasiado iluminador. Si ellas no notaron lo raras que se veían con tanto blanco, necesitan gafas.

Feliz porque ya rompió el silencio

Una periodista que dejó los medios en el gobierno pasado, por fin rompió el silencio en un nuevo libro, presentación a la que solo asistieron los colegas que siguen fiel a la línea del pasado gabinete.

Primera dama, pero de la pollera

Elena Llorach no tiene pepitas en la lengua, ni en los dedos. La productora de Medcom salió a defender a su esposo, asegurando que su única aspiración es que él sea presidente del Club de padres de familia del colegio de sus hijos y la de ella, de Primera Dama Nacional de la Pollera.

En boca cerrada no entran moscas

Hay una famosa que le llaman la “feminazi” que cree tener la verdad absoluta de cualquier tema. Se basa en supuestos, en “según tengo entendido” y hasta un embajador la mandó a callar por necia.

Se ganó el premio a mejor actuación

Mónica Lee dijo en su cuenta de Instagram que no entiende por qué la gente la crítica, si lo que ven en pantalla, durante dos horas, es solo un personaje y eso no representa ni una cuarta parte de lo que ella es en realidad. Lo que olvidó es que además de lo que sale en TV están las redes sociales, en las que se ha desahogado y hasta confesó que estaba deprimida y por eso no rendía en el show.

¡Solo existen los periodistas de TV!

Al parecer, para los creadores de los Premios Panamá en Positivo solo existe la categoría periodista de Televisión, pues son los únicos nominados en la ceremonia. ¿Y los de radio y periódico qué?