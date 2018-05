La esquinita de 4 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

¡Franklyn no las echó, ellas se fueron solas!

Contrario a todos los espacios de espectáculo a nivel mundial, marcados por revelar “bombas” mediáticas sobre artistas y famosos, en la evolución de “Chollywood” a “Suelta el Wichi”, sigue el mismo patrón, sus presentadores son la nota más importante del día.

Primero fue Iris De Arco, luego Mónica Díaz, le siguió Amanda Díaz y ahora Jacky Guzmán. En este último escándalo, Guzmán decidió tomar de diario personal el espacio y no salió bien librada; ha optado por tomarse unos días en la playa. ¿Regresará? ¿Será puro show?

Si esta se va, ya serían tres las mujeres que abandonan el espacio por problemas con su creador.

Franklyn Robinson asegura que Jacky no está, que jamás ha querido o pensado en sacar a nadie y que la que se va tendrá sus motivos.

Sobre si cree que él tampoco es indispensable en el show, como lo ventiló hace unos días, destacó que no lo es. ¿Por qué tanto drama con sus vidas privadas?

Rihanna ya piensa en ser madre

Rihanna dijo a la revista Vogue que no tiene una comunicación con su expareja Drake, pero no son enemigos. Habló de lo feliz que está con Hassan Jameel y la posibilidad de convertirse en madre.

¿La china le pegó su mala racha?

Dicen que hay una competidora de Calle 7 que desde que empezó a frecuentar con Clarissa Ábrego bajó su rendimiento y ahora hasta está nominada. ¿Será una mala influencia la china mocachina?

Bailarina habló de una agresión física

La bailarina de Magic Girls Liz denunció en su Instagram que el pasado 15 de abril fue víctima de violencia doméstica por parte de su expareja Alex Tattoo, quien le dio una golpiza, a pesar que estaba botando sangre por la boca.

Dijo que la idea de hacer pública su mala experiencia era porque no quería que la asociaran con su ex y para aconsejar a las mujeres que no callen estos problemas. ¿Por qué no lo hizo ante la autoridad?

Quieren que Kathy Phillips rebaje

Después que la presentadora Natalie Harris compartiera una foto en sus redes en la que luce muy radiante tras la pérdida de kilos, los seguidores comentaron que Kathy Phillips también debería empezar a rebajar.

La chica de Tu Mañana se sometió a una operación y cambió su régimen alimenticio por salud. ¿Se animará la curvy del programa de farándula?

Le sacan vesícula a la española

Sonia Andrés contó en redes que salió bien y se recupera de la operación en la que le extirparon la vesícula. Esta sería la razón por la cual no regresó a la nueva temporada en Esto es Guerra.

Assilem es la nueva confucia de la TV

Ese ejemplo que dio Assilem a Franklyn Robinson de “a mí me pueden gustar blancos, negros, mestizos” para describir que baila horrible, pero tiene muchos likes fue casi una reflexión de Miss Universo.

Aceptó invitación por cortesía

Angie Ibañez se notó incómoda con la propuesta que le hizo Julián Torres de salir a una cita romántica. Se notó que la chica aceptó por cortesía, ya que ni el reto del beso quiso hacer con el bailarín. ¡Pena!

Delany imita a Pink en el baile

Ver la reciente presentación de Delany Precilla en el programa Dale Like a mi Baile fue como ver el video “Try”, de la artista Pink.

La imitación de los concursantes panameños tanto en vestuarios como en coreografías fue captada por los seguidores de la estadounidense, quienes inmediatamente empezaron a comparar y asegurar que a Precilla le faltó mucho en esta danza que simulaba un hombre pegándole a su pareja. Eso sí, Delany baila mejor que Alexa, Assilem y Mónica; por cancha.

Canta vulgaridad en su Instagram

Jesús Montenegro está en la lista de los famosos que cree que lo sucio es gracia. Subió un video interpretando basura en Instagram y se hizo viral en Whatsapp. ¿Qué dicen las feministas o autoridad?

