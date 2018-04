La Esquinita de 30 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

A diferencia de otras famosas que no paran de enseñar su barriga de embarazada y se hacen decenas de sesiones para mostrar lo evidente, Grettel Méndez prueba que no necesita esas actitudes para llamar la atención. Siempre aparece en pantalla y en los eventos con diseños recatados, demostrando que le sobra clase al vestir y sabe elegir muy bien sus atuendos. ¡Eso sí que es ejemplo!Una famosa ex Miss Panamá y presentadora de TV que envidia todo lo que utilizan otras personalidades, a pesar que es muy guapa. Si ve que alguien tiene algo llamativo, corre a buscarlo. ¡Qué mala maña!Aunque Carolina Aybar asegura que puede subir fotos a sus redes como le dé la gana, la gente en los comentarios piensa que ella debería respetarse y no mostrar sus atributos. ¿Necesita rating?Las matemáticas son claras y exactas. Al parecer, es algo que desconoce la diputada Katleen Levy, quien se tomó una foto con el futbolista Michel Salgado y aseguró que es fanática del Real Madrid, “pero de la época de verdad... una verdadera Galáctica”. Para algunos seguidores es sorprendente, pues sacaron cuenta y se percataron que cuando el deportista debutó ella estaba en los primeros años de la primaria. Por suerte dijo que se alejaría del espectáculo.Una que podría hacer como la procesión de Portobelo (Dar dos pasos adelante y uno atrás) es La Biby. La chica subió una foto frente a un plato gigante de comida, esperemos que solo haya acabado con todos los tomates, sino, la volveremos a ver como una curvy.Mientras al competidor Rafe Lucado lo quieren envolver en una telenovela de amor frustrado con Clarissa Ábrego, el participante de Calle 7 demuestra que solo está pensando en una cosa y, no es precisamente en su compañera de programa, sino en aumentar su colección de muñecos. La producción debería buscar otra estrategia para captar fans.La semana pasada la gente no sabía si los presentadores de Tu Mañana no tenían contenido que ofrecer o un artista les quedó mal y ellos salieron a resolver, porque a todos los pusieron a cantar.En la farándula local hay una enfermedad que se propaga con el viento. Se trata de pelear con gente invisible y al parecer, la pareja de Polo Polo está sufriendo de esto. Ahora, lanza indirectas al aire. ¡Horror!Hay un dúo que hace lo que sea para llamar la atención en TV, pero nunca atina, en especial, cuando busca la opinión de la gente. Lo único que hacen es salir del estudio a entrevistar a sus compañeros.Los productores en Calle 7 le siguen de cerca los pasos a los de Esto Es Guerra. En redes se habla más de cuáles son las nuevas parejas que se han formado en el show de competencias, que de los juegos nuevos. No conformes con el show de Mónica, quieren emparejar al Lagartillo con Claudia.Después de años de batallar para bajar de peso, Margarita Henríquez está en su mejor momento. La cantante encontró la fórmula para no perder la línea y estar siempre regia. Deberá darnos la receta.Mientras algunas participantes de Dale Like A Mi Baile hacen cuanta tontería se les ocurra por llamar la atención y así obtener más seguidores para que no las eliminen, Mónica Nieto destaca por hacer las cosas de forma correcta. La exconcursante de Canta Conmigo sorprende en cada gala porque cuida cada uno de sus movimientos y líneas, no necesita lloriquear ni creerse la más sexy para gustar.Los famosos que se han tomado fotos con Richie Olivella no saben qué hacer. El expresentador se ha dado a la tarea de escarbar en el baúl y publicar todos los jueves una imagen. ¿Cuál será la siguiente?

