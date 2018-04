La Esquinita de 27 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Lo que sí nos mató de “Dale Like a Mi Baile”, fue la presentadora que danza como tortuga, haciendo pataleta porque se le rompió una media con tachuelas y brillantes. Según Carolina Dementiev, esas son las mismas que usa Jennifer López. Por supuesto, fuimos a Internet a buscar el valor de esas bellezas y en una página que las trae de China a bajo costo, $3.99 es el precio de las joyas, en cualquier color que usted desee.Así anda el mundo, mucha pinta y cero baile, porque lleva dos programas en los que se mueve al ritmo de la cámara lenta.Dos presentadoras que antes decían eran cantantes estaban de lo más emocionadas en el programa de Dale Like a Mi Baile, diciendo quién sí lo hizo bien y quién no. ¡Las expertas team!“Ja ja ja. Los chistes machistas NO dan risa. En vdd no. Son bien gallos y solo dejan claro que para estar vigente te vendes a un pensamiento objetificador de la mujer. Bebes machistorros, ya estamos en el 2018, que no se les note lo gallos que son con su contenido”, fue lo que le respondió Alejandra Araúz a Juan Carlos Tapia por colgar un chiste de una chica en tanga con bebé, que necesitaba trabajo.Ese es el problema que Telemetro no tenga a una meteoróloga como la de TVN, ya que no sabe qué significa estar en “el ojo del huracán”, la parte más calma del fenómeno. Lea lo que Delia Muñoz posteó ayer. Para la próxima, que lo busque en Google rapidito.La cantautora panameña dio una clase de música en español antes de la ceremonia Billboard y explicó el refrán: “a caballo regalado, no se le mira el diente”. Al parecer, muy pocos entendieron, por lo que les dijo en español, “que agarres lo que te regalen y agradezcas, punto”; cerrando la explicación a los asistentes, quienes se matuvieron atentos a lo que esta premiada artista les enseñaba.El manejador de Factory Corp subió una foto al Instagram asegurando que iba rumbo al Latin BIllboard, de anoche. Aunque sus artistas no estaban nominados, le hizo porras a la cantautora Erika Ender.Gisela Tuñón colgó en Twitter: “Soy una católica que no critica, se burla ni cuestiona a los ateos, pertenecientes a otras religiones, o agnósticos”. Esperemos que siga así, aunque, si es buena, no tiene que ventilarlo.Cuando estaba en el canal de la Vía España, que pertenece a un político famoso, este presentador no se quejaba y hablaba puros temas de desnudo y sexo. Ahora, se pone la capa y critica a todo el mundo.La que demostró que en su vida ha visto baile, más allá de las rumbas en discotecas, es Jennifer Gleichman. En la gala de Dale Like, la línea de sus brazos era más chueca que la curva de Campana, peor la de sus piernas, muy ordinaria. Es necesario que le enseñen las posiciones a esta joven, que tiene carisma, pero así va mal.Domil Leira y Bettina García contribuyen a armar toda una historia extraña en torno a Delany y Paul McDonald. Que si se extrañaron, que si cuidan a la bebé o que salen a comer. ¿Moraleja?Aunque todavía no está definida esa historia entre Clarissa Ábrego y Rafe Lucado, la cuenta de Calle 7 subió una imagen de la expresentadora con un mensaje que decía “Que se lo gane, aquí nadie es fácil señores”, haciendo alusión a que ella no es una chica que se deja impresionar a la primera. La gente le dijo de todo, desde que es “fea”, hasta que tiene el ego muy elevado. ¿Usted cree?Aunque no es secreto que a César Brathwaite solo le falta escribir en el firmamento a Mónica Lee para que lo acepte, la producción también colabora para echar leña al fuego. Sigue el drama.

