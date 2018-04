La Esquinita de 26 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Primero fueron Bettina y Kathy Phillips, de “Tu mamá cocina mejor que la mía”, quienes prepararon coditos con tuna. Ahora, es el mismo chef de Jelou!, el que nos enseñó en el capítulo de ayer a preparar la misma pasta con el rayado de pescado. ¡Qué dificultad! Esto es casi como para los que no saben hacer ni un huevo salcochado.Esperemos que no tenga título en comida molecular escondido.Un programa de la mañana no se cansa de llevar a gente a forrar jarrones con hilo o papel. En definitivo, cosas de escuela primaria.Por más que los panameños aseguran que están súper pegados en otros países, los Premios Billboard a la música latina que se entregan esta noche darán fe que eso es pura mentira. ¡Muy feo!La presentadora de Hecho en Panamá, Joselin Pinto, no se olvida de regalarle a los fans una pose sexy de vez en cuando, aunque siempre hay un “hater” que se fija en lo que no debe. Ahora le critican las rodillas, pues las tiene bastante maltrechas por cicatrices.Rolando Sterling aseguró en un post que las fotos divertidas, esas en las que la gente salía haciendo muecas, quedaron en el olvido. Hoy, todos usan el mismo librito porque se ven iguales. Está aburrido.Después de toda la polémica con su ex pareja Mary Gaby Sealy, Eddy Lover subió parte de una canción en que dice que morirá callado.Clarissa no es la única a la que le llueven las críticas, Stephany dijo que los malos comentarios que recibe vienen de gente sin autoestima.En redes sociales corre una imagen de la Miss Comarcas para una marca en la que luce muy sensual, como una gran modelo. De seguro, esta chica será una de las grande sorpresas en el próximo Señorita Panamá, el cual ya dio a conocer a sus 20 candidatas.La mayoría de los famosos posteó ayer que faltaban 50 días para el mundial de fútbol con camisetas viejas. ¿Será castigo de la marca?Eso de anunciar con una sonrisa de oreja a oreja que la manera de equiparar a los grupos que se van quedando cortos de gente es restándole “likes” a los competidores de los que están completos, es casi un asalto. Si el concurso es con los “me gusta”, por qué no demuestran los que tienen menos que pueden triplicar sus números. ¡Trampa!

