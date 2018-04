La Esquinita de 25 de abril de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en La esquinita

Agustín enciende las redes socialesEl productor de teatro no se aguanta ni una. Dejó claro en un “post” que fue el primero en poner sobre las tablas obras interactivas, dando a entender que esos que venden ideas que traen desde el extranjero solo hablan de más. El también actor cita sus producciones para que no queden dudas que andaba en esos menesteres desde antes que aquellos que solo vienen a copiar sus ideas.Panamá tiene a su propia tigrillaLos que hacen los memes en La Cáscara no respetan ni a sus compañeros. Ayer, le dedicaron uno a Jennifer Gleichman, quien salió en un bikini de “print”, el estilo favorito de la Tigresa del Oriente.No quieren que sea PocahontasLa modelo panameña Sheldry Sáez colgó imágenes de una nueva sesión fotográfica con ropa de los nativos de Estados Unidos y a más de uno no le gustó. Le preguntaron que por qué de india “gringa” y no panameña; otros, que tenía mucho retoque. Al final, ella los ignoró.¡Se divierte mientras veta!Franklyn Robinson quiso hacer “wichi” al posar divertido con Lala de Sanctis, asegurando que ella estaba divertida, mientras otros (One Two) seguían vetados en su espacio. One Two se burló de esoIndirectas para los de doble moralUn locutor de noticias lanzó dardos a todos esos que golpean a sus mujeres o manejan borrachos y luego critican a los corruptos.Novia de productor busca adeptosAseguran que la novia del productor que compite en EEG no sabe qué hacer para que la llamen, y ya empieza con semidesnudos en redes.¿Gerson Ricord exige dimisión de ejecutivos?Esto sí que es una Cantinflada. O sea, Gerson Ricord escribió un mensaje en el que mostraba su ofuscamiento con el club Plaza Amador, por los malos resultados de temporada, y se fue más allá. Dijo que todos los directivos debían presentar sus renuncias y vender las acciones. La pregunta es: ¿qué tanto sabrá él de fútbol?¿Hasta las cuántas el mismo golpe?A Mary Gaby Sealy se le acabó la fama (y necesita hacer algo para generar comentarios) o piensa mucho en Eddy Lover. Regresar a la palestra el supuesto golpe que este le dio hace muchos años cuando fueron novios y que hasta dicen denunció en su momento, no tiene ni pie ni cabeza. Pues, si hubo denuncia, también una sanción. ¿Por cuántos años más vamos a escuchar la misma historia? Además, Eddy Lover le dejó su petardo, insinúa que no lo olvida.

Imprimir Correo electrónico