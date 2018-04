La Esquinita de 14 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

La One Two está que echa humo contra la gente de Suelta El Wichi, quienes no le concedieron réplica después de que la Sra Dezdy hablara de ella. Asegura que no les dará más de comer (no responderá a sus llamadas), que son irrespetuosos y que espera que les dure mucho el espacio. Jo, estaba enojada. Los de la Tumba Muerto no se han pronunciado sobre esto.La educadora que se hizo famosa por sus chabacanerías, parece no tener límites. Escribió un post super vulgar sobre la conciencia.Aunque jamás la vimos reportear ni con un micrófono desde la calle, Blanca Herrera subió una imagen desde la Asamblea Nacional donde grababa promo con el canal. ¿Será que en las elecciones lo hará?Todos aquellos que les encantaba ver las imágenes de Liza Hernández codeándose con el “jet set” de Hollywood se preguntan ahora por qué bajó tanto el nivel y prefiere a los del patio. En fotos de Instagram no se despega del Chollykid, su gran fotógrafo. ¿Y los famosos?Una estética promueve su línea con la imagen de Melissa Piedrahita, quien asegura tener un cuerpo de infarto con ejercicio. En el local dicen que le han dejado la piel perfecta. ¡Ah, ese es el truquito!Actores y locutores escriben en sus redes sociales mensajes directos para los que se hacen famosos enseñando cuerpo. Están molestos.Famosa actriz de teatro destaca en Twitter que en este país podemos ser de cualquier raza, sexo o religión, que importa nuestra esencia.Aunque no sabemos si lo de ellos es otra historia para mantener a la gente en la expectativa, por la falta de historias propias o es un disgusto de verdad, la gente sí le ha dicho de todo a Jacky Guzmán por dejarse humillar en un video que se viralizó.Hay una guerrera que se siente más rubia que la misma Paris Hilton, y hasta se pone medio metro de extensiones platinadas. Se cree Elsa.Cada vez son más las presentadoras y cantantes que optan por colocarse pestañas postizas, el problema es que se las ponen tan largas que la gente no sabe si tienen una telaraña en el ojo o solo están tratando de imitar al personaje de Miss Piggy, de Plaza Sésamo, quien siempre las utiliza para llamar la atención.

