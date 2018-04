La Esquinita de 23 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

¡Que no lo pongan a cantar más!

A uno que no le fue bien en el programa Jelou! fue al reportero de “Suelta el Wichi” Stevens Joseph. La gente no sabía si estaba cantando, gritando o tenía una carraspera. Hasta sus compañeros del espacio de “bochinche” se burlaron de él y solicitaron a la producción que no lo invitaran más. Lo peor, es que como mesero tampoco se gana la vida, terminó derramando todas las mimosas. ¡Qué barbaridad!

Los más mamarrachos en la calle

Un espacio de noticias lanza su promo de nuevo formato desde la calle con la gente de a pie, aunque, no disimularon y escogieron a los más mamarrachos que encontraron en el camino. Horror

¿Quiere ser el rey de la carretera?

Eduardo Lim Yueng colgó: “Entiendo el peligro del exceso de velocidad y es una falta grave al reglamento. También debo decir que los límites en las carreteras de Panamá son ridículos”. ¡Fórmula 1!

Mucho deporte pero para la TV

Los narradores de deportes de este país deberían preocuparse más por sus imágenes. Por lo menos, aquellos que les encanta salir en televisión como Miguel Remón, Edgardo Vidal y Álvaro Martínez. Este último fue a Tu Mañana el viernes y estaba muy lejos de una figura saludable. Lo peor es que llevaba el suéter de la Selección Nacional de fútbol, el cual le quedaba apretadísimo.

Hay que buscar atención donde sea

Una chica que es mamá que ya no sabe cuántas cuentas abrir para mostrar ejercicios y a su pequeño. Corre, camina, nada, va en bici, corre con el coche del bebé; ha superado la competencia Ironman.

Tony sigue las recetas de sus exsuegras

EL que nos sorprendió la semana pasada fue Tony Méndez, quien presentó un plato y según dijo, era la receta de una suegra que lo quería mucho. Como se expresó en pasado, imaginamos que era su exsuegra. ¡Que buen yerno!

Está lejos de las pesas y el gym

Ese chico que llegó de la isla “tu sabes” está como fuera de condiciones. Puso una foto en la playa y lo único que se le ve es una sola pieza de abdomen. La verdad, necesita ejercitarse un poco.

Un buenas noches con mucho estilo

La que colgó mensaje de buenas noches fue Siria Miranda, pero entre los corazoncitos, el escote y el texto de descanso, la gente no sabía para donde mirar. Imaginamos que quería enseñarle a sus seguidores lo sexy y romántica que se va a dormir, ya que no encontramos otras razones. Los caballeros hasta se emocionan cuando les deja esos regalitos en las redes sociales.

Creen que está como el buen vino

¡Jo! como dijo Poveda, al que no dejan ni un instante de piropear es a Robin Durán. En actor colgó una imagen por su cumpleaños n°38 y sus fanáticas no áraron de decir que estaba como el buen vino, que con los años se pone mejor. Las tiene en un bolsillo a todas.

Rony Vargas demostró que no lo compran

El presentador deportivo dijo que aunque la marca le regaló la nueva camiseta de la Selección Nacional, eso no nubla su juicio y considera que es costosa. Agradeció el gesto y agregó que eso no condiciona su criterio. Sus fans temen que lo llamen a capítulo y se la quiten. ¿Será?

“Poker face” por culpa de su colega

Una que puso cara de no me digan nada que le voy a dar un golpe fue Angie Carolina de “Hecho en Panamá”, cuando Stevens Joseph le tiró las mimosas sin querer. ¡Oiga, por lo menos disimule!

¿Aurelio Tamayo sufre de calor?

Las seguidoras del cantante Aurelio Tamayo están sorprendidas. Aunque la temporada de verano acabó, el artista no deja de postear fotos en las que aparece semi desnudo. Cada vez las imágenes son más atrevidas, hay quienes piensan que un día colgará una en la que aparecerá como Dios lo trajo al mundo. Se preguntan si es que sufre de calor o solo quiere ser la envidia de los caballeros por su abdomen tonificado.

¿La cintura se fue de vacaciones?

Una imagen que nos dejó algo preocupados fue la de Sheldry Sáez en su cuenta de Instagram luciendo una camiseta negra. A la bella casi no se le nota la cintura. ¿Estará peleada con la estética?

