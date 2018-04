La Esquinita de 20 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Andrea cree que está en su casa

Si ella no se ha visto en el video, le recomedamos que lo haga. Se rascaba la cabeza, le palmeaba a la gente como si fueran sus compadres, y de paso, no guardaba la distancia al hablar, llamando a los chicos de “man”. De verdad, el regreso de Andrea Pérez a la televisión nos dejó pensando qué ha hecho en estos años; de seguro que leer y tomar clases de dicción estuvo lejos de su aprendizaje.

Parejita que comparte el tinte rubio

Nos contaron que hay un dúo en la televisión que siempre abarata costos. Al parecer, la cosa está dura en su casa y ahora hasta usan el mismo tinte de cabello, para ahorrarse en la inversión.

A ella le gusta dar de qué hablar

Cuando Clarissa Ábrego quiere fomentar la polémica, solo escribe en su Instagram y se forma. Ayer, colgó la famosa frase “cuando no hable de ti, preocúpate, algo estás haciendo ma”. ¡Se siente así!

No quiere ser más una Kardashian

Tarde para arrepentirse. Luego de la ola de críticas que ha recibido una diputada a lo largo de su periodo, por saltar de “Cenicienta” a “Femme Nikita”, luego de salir electa, y convertirse en una celebridad, ahora pretende frenar todo asegurando que no quiere más canjes ni relajitos. Son tantas las críticas, que imaginamos está analizando que para el siguiente periodo le van a dar la espalda , porque, además, tiene muchas ausencias en La Asamblea.

Esto es guerra de parejas y novios

Una vez más la producción de Esto es Guerra demostró que lo de ellos es promover las relaciones de pareja con su programa. Ayer, presentaron a Sherley Picerno y a Angie Ibañez, la novia de Julian Torres.

Todos añoran a Lucy Molinar

Ahora que Lucy Molinar anunció que sacará libro, sus discípulos aparecen. Ayer, Johnny Mosquera colgó una imagen vieja del noticiero que conducía Molinar y María Pía Zubieta la compartió. ¿Regresan?

Las palabrotas en el comercial

Hay una palabra bastante típica que se volvió tan famosa tras nuestra clasificación al mundial, que es motivo para un comercial de autos. El famoso locutor dice “nos vamos al mundial” y suena el pito para que no se escuche lo que dice. No hay que ser tan versados para entender que hasta en el plano comercial los publicistas siempre piensa de manera chabacana.

Reina del rating no sabe bailar reguetón

Para ninguno es secreto que si TVN tiene a esta chica en sus pantallas, es porque marca en los lugares populares. Solo hay que ver la cantidad de “likes” que generó. Eso sí, aunque es la reina de su barrio, le falta mucho para aprender a menearse. Parecía un árbol, solo se le movían las ramas.

¡Está el buen perdedor y el que jamás lo acepta!

Muy feo el show de Luigi Palacios tras abandonar la competencia de echarle el muerto al capitán del equipo. No sabemos si alguien le había asegurado el triunfo, pero debía entender que si no daba la talla, era mejor irse con la frente en alto, sin hacer pataletas. ¡Ya no lo inviten a más nada!

¿Anyuri ficha con Panama Music?

Esta sí que es una sorpresa. Ayer, corrió en redes sociales la imagen de la cantante Anyuri con la relacionista pública de Panama Music. ¿Será que la empresa dejó el romanticismo por lo ghetto?

Necesita tomar clases de chistes

Dj Markito de “Mucha noche” necesita tomar clases extras de comedia, de lo contrario, acabará de sepultar ese espacio. Son tan malas sus anécdotas, que sus colegas le dicen en su cara, que mejor no lo intente, pues ese género no le va. Ahora, si insiste en que esta es su nueva profesión, podría tomar un par de clases para ver si con un par de técnicas mejora, y así le hace la competencia a Andrés Poveda.

Caio Mena por fin está en “la papa”

Tras años y años batallando para hacerse un hueco en la televisión panameña, el argentino Caio Mena hace mancuerna con Andrea Pérez en Dale tu Like, lo malo es que es “voz en off”, no lo podemos ver.

