La Esquinita de 19 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Jacky Guzmán y su ex, capítulo 10

Esto de contar la vida en la televisión es lo único divertido que parece hacen los famosos. Todos los días es un pedazo diferente, casi como novela mexicana de mal gusto. Jacky Guzmán anunció y presentó lo que su ex pareja pensaba de ella, una “historia fascinante, llena relatos”, que la verdad, solo a ella y a él le interesan.

¿Señores, qué más necesitan hacer para llamar la atención?

Ese melodrama sí que está muy malo

Esa telenovela de fútbol debe tener el rating en el piso. Cada programa del canal le dedica un espacio de promoción. No se gana ni el 10.

Dejan sin radio a Myrna Ortega

La otrora periodista de Univisión, sufrió un hurto en su auto. Myrna Ortega colgó la imagen del hueco que dejaron los vándalos en su carro. Al principio creyó que era “percepción”, luego entendió.

Dio y dio hasta que encontró a otro

Después de tanto show y lloradera por el español, Mónica Lee sale con otro competidor. Fans esperan que ahora sí de la talla en los juegos.

El abuelo que presenta reggae en TV

Uno de los aprendices de Sin Censura no se da cuenta que su tiempo de ‘pelao’ en cámara ya pasó. En en su nuevo espacio se ve vejete.

Alexis Sittón no quiere al Suntracs

El que estaba muy molesto ayer y expresó dicho coraje fue el chef Alexis Sittón, quien de frente en un video dijo que había que vetarle el discurso al Suntracs de todo medio. ¿Y la libertad de expresión?

¡Y, su talento es... bailar en el tubo!

La cara de televisión que saldrá como invitada en un espacio, y que según dicen, la gente la pedía a gritos, demostró que lo más interesante de su vida es bailar en el tubo. O sea, en su mundo no hay más nada meritorio, como cursar una carrera interesante o hablar de superación, no. Aquí desnudarse y el “pole dance” es la sensación. ¡Que belleza de madre!

Jelou! les hace falta una nevera sin abolladuras

¡Así no se puede! Qué es eso de presentar “Tu mamá cocina mejor que la mía” con una nevera que parece se estrelló con el Metro de Panamá. Si la producción de Jelou! no tiene plata, bueno, que vayan buscando un canje o patrocinio, que ese golpe no sale ni con compón. ¿Qué marca será?

Competidora pelea por participante

Hay una chica de Calle 7 que hace lo imposible por borrar las huellas de la ex de un competidor, hasta pelea por tonterías en las redes.

¿Ocupa el trono de la chabacanería?

Hay una delgada línea entre ser irreverente y lo desagradable, que, al parecer, desconoce Patty Castillo. La chica apareció el martes arreglándose los pantalones en cámara porque “había estado en el baño haciendo pipi” ¿en serio?, eso es algo que los televidentes no necesitaban saber. Es tan triste ver que la gente ya no quiere guardar compostura, ni respeto, ni educar ni nada. Es una selva.

