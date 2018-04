La Esquinita de 16 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Castalia Pascual recorre los barrios

Con tanto reporteros que solo saben decir “puntos” y “afectaciones”, mandaron a Castalia Pascual a la calle los viernes, con un espacio en el que se toma un café, aunque, en la primera edición llevó guabas, guanábana y cuanta fruta encontró en el mercado improvisado de La Chorrera.

La verdad, es una gran iniciativa mostrar lo que pasa en la calle, pero debe pulirla un poco, cuidando un poco la estética.

¡Suficiente con la idiotez musical!

Aunque nos pareció una gran iniciativa que un dúo se arriesgara con el “Scooby Doo pa pa” y lo llevaran a México, ahora se quieren hacer los payasitos con una versión de “Dura”. Pura actitud de circo pobre.

Dejan a “machos” sin su espacio

Al ritmo del estribillo de Blades: “La vida te da sorpresas”, sacaron del aire a los chicos de Q’Bolas! y transformaron el espacio en una versión deportiva. ¿Las curvas pudieron más que las bolas?

Es imagen del Iff Panamá en ENews!

La que puede, puede, y en esta ocasión, a más de uno le quedó el ojo cuadrado cuando vio en la página oficial de E Latino, entre sus noticias del IFF Panamá, una imagen de Sheldry Sáez junto a George Lainz. Según nos comentaron nuestros amigos de ENews!, escogieron esta foto porque les encantó el “outfit” de quien fuera Miss Panamá, que sabe qué llevar en cada ocasión. Aplausos.

Grande podría desaparecer en TV

Hay un espacio que saltó de un canal a otro y que, peses a muchas adversidades monetarias se ha mantenido, aunque, varias fuentes aseguran que no les quedan pocas noches.

¿Picky le da plomo a las estafadoras?

Picky Zubieta subió varias historias en Instagram asegurando que hay personas que se toman un batido, hacen zumba y se creen fit, y con el derecho a dar consejos de nutrición. ¿Con quién será la peña?

¿Reaccionan solo si se quejan?

Después que los estudiantes del Conservatorio de Música se quejaran porque daban clases afuera, pues dentro de los salones era un horno y todo se les caía a pedazos, el Inac resolvió. ¡Feo!

La leona que resultó una gata

En la pasada final de Esto es Guerra, Génesis Arjona aplastó a Sonia Andrés en las competencias, pero en esta ocasión, toda esa musculatura que exhibe en sus fotos no le sirvió de mucho ante la colonensa Joy Fong, quien la venció en la prueba de la cadena. Se salvó que Paul dio la cara por el equipo, pues el hermano de Patrick Vollert tampoco dio bola.

Esta familia fue la gran ganadora

Como aseguraron los fanáticos y detractores en redes sociales, en la final de Esto es Guerra: Cobras contra Leones, los únicos que no perdieron fueron Delany Precilla y Paul McDonald. Aunque ganó el amarillo, lo recolectado es para la familia de tres que ya formaron.

Ubaldo Davis expresa su frustración

El que está, que no lo calienta ni el sol, es el cascaroso mayor, Ubaldo Davis. Al parecer, el empresario está harto de convocar a marchas y que solo le vayan tres gatitos. El viernes pasado despotricó durante todo el día, en varias ocasiones contra esos panameños complacientes, que solo elevan sus críticas a través de las redes sociales y a la hora de ir a marchar, se quedan muy cómodos en sus casa viendo cómo otros pelean sus mismas batallas. En reiteradas ocasiones, Davis aseguró que somos un país de “CONGOS”. Debería tener algo de paciencia, ya que Roma no se hizo en un día.

Miguel Esteban no aguantó y se burló

El DJ Q, quien también es escritor, no aguantó los memes que les hicieron al programa Suelta el Wichi por escribir mal Star Wars, ya que ese no fue el único error, también escribieron “las esposas” de Miguel Esteban, como si se tratase de un jeque del desierto, con miles de mujeres. El locutor colgó su carcajada en Twitter y aseguró que no pudo contenerse. Es momento que en SEW se busquen un corrector.

¿Y cuándo con las otras 19 mujeres?

Bueno, bueno, ya estamos algo aburridos de la misma historia de la reina, que aún no tiene la corona. Es momento para hablar de las otras 19, o es que de plano, ya saben que esas no van a llegar ni a la comarca.

