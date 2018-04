La Esquinita de 13 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

El personaje Señora Dezdy dijo que no entendía para qué Mónica “Lola” Díaz había borrado todas sus fotos del Instagram y luego subió las mismas que tenía en la red social. Que ella pensaba que vendría con imágenes nuevas y que está harta de esos selfies en los que sale igual de fea.¿Será este personaje uno de los que piensa demandar la presentadora por hacerle campaña en las redes? ¡Al parecer, la famosa de los chismes, no soporta que hablen de ella!Después de morir Al Descubierto, dos de sus caras han posado como las mejores amigas, con todo y que la gente en pasillos del canal decía que no se podían ver ni en pintura. Por lo menos lo disimulaban.La presentadora Andrea Pérez llamó a Ludwik Tapia pequeño, durante el programa Dale Like. ¿Será que es familia del Profesor Jirafales, o no se ha dado cuenta que los tacones le ayudan?Una panameña que reside en Estados Unidos y que se la pasa opinando en el Twitter pro las reglas en el Senado de ese país, el realce de las estadounidenses y los cambios que se requieren para tener un mejor clima, parece que nació allá.Aunque recibió la máxima corona del mundo por nuestro Tricolor, jamás la vimos opinando sobre algún proyecto de los Diputados canaleros. Como dicen los españoles, “esta reina sí que nos salió una rana”.Pare que la presentadora Carolina Dementiev se unió al clan de las mujeres que pelean en las redes y nadie sabe contra quién son sus indirectas. Subió en Instagram “Tu felicidad guárdala en silencio, que la envidia esta suelta”. ¡Los famosos siguen sin aprender las reglas!A pesar que la canción “Scobby Doo Pa Pa” fue muy criticada en redes sociales, ya que su letra es bien tonta, y no dice nada, la cantante Dayana Sáez y su novio aprovecharon que se hizo popular para hacer un bolero-pop, ahora están en una gira de una semana por México para presentar esta propuesta musical. Callaron a detractores, aún así, la canción es sosa.Un comunicador social a través de sus redes publicó su molestia porque, según él, en la gala de cierre del IFF Panamá había personas figurando y no eran cineastas. ¿Será envidia?Hay una exmiss que aunque se le ha visto varias veces muy cariñosa con un presentador, aseguró que aún no son novios y que solo se están conociendo, pues no tiene apuros y está muy joven. ¿Dará el paso?Una famosa chef subió varias historias en las que cantaba y hacía chistes malos. Lo peor de todo es que solo ella se reía y sus compañeros ni caso le hacían. ¡Que se dedique a la cocina!La exreina que dice ser bailarina, y que representó a Panamá en un concurso que presentó Adal Ramones en México, se puso a calificar a los participantes de Dale Like a mi Baile, de TVN.No sabemos con qué moral lo hace, si ella no bailó ni bien el reguetón, música que tanto escuchamos.Karen Chalmers dijo que hizo el ridículo en las avenidas, ya que salió de su casa en la tarde a hacer unos mandados con un paso distinto en cada pie. Hubo quienes le comentaron que es por la edad.El excompetidor de Calle 7 Jorge López contó en un Insta “Stories”, que no le parece que se pueda acusar a alguien por hacer bromas en dicha plataforma mediática.Pareciera que el español soltó el comentario debido a que el comediante T.J. Miller podría pasar hasta cinco años en prisión, porque el pasado 18 de marzo llamó al 911 para reportar que en su tren había una mujer con explosivo en su bolsa. Aparte de desconocer las leyes de Estados Unidos, al exnovio de Mónica Lee le falta pensar un poco.Es cierto que cualquiera se equivoca, pero los apodados “máximos de máximos”, quedaron mínimos con ese anuncio de Miguel Estaban tiene un museo de “Estar Wars en su casa”. Repitan: “Star Wars”.

