La Esquinita de 12 de abril de 2018

¡Confundidos! Quedaron los seguidores de Bugaman, luego que el polémico presentador de televisión compartiera un video en su cuenta de Instagram, donde muestra el momento exacto en que se lesionó el tobillo. La gente no lo puede creer, ya que el chico es conocido por hacer bastante ejercicio para tonificar sus músculos y por ser bailarín. Algunos le aconsejan que se retire.Exnovia de un salsero, a quien apodan “La Barbie”, ya aburre con sus historias de Instagram, la gente pide que mejor escriba un diario.Cada tanto la actriz panameña Mercedes Moltó lanza una indirecta a ¿quién sabe quien?, pues jamás se explica. Según ella, hay mucha gente pendiente de su vida. Es así, o ella está pendiente de la gente.La presentadora de noticias Delia Muñoz sorprendió con su outfit (a lo Tomb Raider), que para algunos conocedores de protocolo era digno para un casting de película de acción. Solo le faltaron las “Cananas Sobaquera” para meter las pistolas y las balas de repuesto. ¡Horror!En ‘shock’ nos dejó el reportero de Telemetro en Penonomé, el cual hablaba del terrible tráfico del martes y solo pasaban dos autos. ¿Será que no sabe lo que es un tranque real o no había notas?Hay un programa de cocina, con el que la gente no sabe si reír o llorar, por lo que deben hacer los participantes para mostrar algo decente.Ahora, las ex misses utilizan el mismo librito; ya no quieren sacar bisutería, la moda es dictar charlas motivacionales a otros. ¡Hum!Los de Suelta El Wichi se han convertido en protagonistas de sus noticias. Después de la supuesta pelea de Jacky con otra chica en un baño, ahora Kathy y Frank postean esta foto. ¿Compiten por atención?La famosa del fitness no aguanta que la gente piense diferente, a pesar que dice que es puro amor, cuando la critican, pide que no la lean.Al parecer, Patty Castillo le sigue los pasos a una famosa presentadora que, para un programa nocturno, se tomó tres bebidas energéticas antes de salir a escena y estaba eufórica. La Tres Pisos siempre está con un exceso de adrenalina, la gente no sabe si es demasiada felicidad o es que se toma algo para activarse. ¿Será?

