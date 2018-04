La Esquinita de 11 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Mónica “Lola” Diaz mostró su molestia por los haters, quienes quieren involucrarla en “¿asuntos?” Aseguró que jamás ha tenido que pasar por casting sábana (dormir con alguien) para que la contraten y menos para mantener un trabajo. Hasta amenazó que cuando tenga tiempo atenderá los casos de acoso cibernético. Ninguno entendió la raíz del malestar, necesita explicar qué pasa.En un video que salió Massiel Mendoza en una disco con el exesposo de Karen Peralta, la chica resaltó que es su mejor amigo. ¿Miedo?Después que Lissette Jurado perdió la revancha contra la bolivariana Astrid Vaca Rico, los seguidores de Calle 7 le dijeron que no se preparó lo suficiente ni estudió a su rival para la competencia. Muchos creen que debería salirse. ¡Fuerte!Sórprendidos han quedado muchos seguidores de una ex Miss Mundo, quien después firmarle la pelea a una presentadora curvy en las redes sociales, hasta el punto de meterse en problemas, ahora se la pasa colgando mensajes de amor hacía las personas del mismo sexo y dijo estar sorprendida que haya tantas guerras entre mujeres. ¿Será que ya la medicaron?Después de las críticas por sus pantalones rotos en una sesión de fotos, César Anel Rodríguez dijo que les encantan y que las personas se meten en lo que no le importa. Es, verdad, el pasado era feliz con medias sin mucho elástico.Clarissa Ábrego compartió su foto vestida de novia y escribió que busca al novio. Muchos la relacionaron con Rafe Lucado. ¿Será?El reguesero dijo que hay un artista que compra seguidores en redes y dice ser famoso, aunque se la pasa cantando sus composiciones.Al parecer Yamilka Pitre ha pasado varias veces por la mala experiencia de verle el trasero o calzoncillos a hombres por no ponerse una correa, así lo dejó ver en su última opinión en las redes sociales.Una exparticipante de Esto es Guerra que no encuentra otra manera de promocionarse que saliendo semi desnuda. Que busque oficio.Los presentadores de Suelta el Wichi demostraron una vez más que les falta contenido, pues hicieron un espacio del arañazo que le dieron a Jacky Guzmán, en quién sabe dónde, con teorías de chismes de barrio.Aquí, el verdadero bochorno de esta señora corre en redes. Ah, pero de esos detalles no se hablará en el canal.

