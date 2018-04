La Esquinita de 10 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

El que aseguró que todo era un mal espectáculo y que no entendía porque habían desperdiciado tiempo para recibir una réplica de la Copa del Mundial fue el presentador de “Qué Bolas!”, Ricky Blu. Afirmó que hay cosas más importantes que recibir un objeto inerte y hasta que tenía una igual en su casa que la gente sí podía tocar, no como la del Megapolis. ¿Por qué tanto malestar?Tras anunciar que está embarazada, fans de Fergie Vergara saturaron sus redes preguntando por el padre y esperan que no haga shows.Hay un cascaroso que parece tener el ego flotando cinco metros arriba de su cabeza. Sus redes son como la versión moderna de Narciso (el griego que se enamoró de su reflejo y se ahogó). ¡Cuidado con eso!El que ahora no aguanta que le digan ni “A” es Julio Shebelut. Afirmó que no entiende la razón de las críticas porque le regalaron la camiseta, pues se la merece por su trayectoria y sacrificio por el fútbol. ¿Será que a él no le pagan por hacer su trabajo? ¡Falta de ética!El Maestro Pipón compartió una imagen donde usa una corbata en la que dice que está: “Soltero y sin apuro”, algunos se preguntan si es su forma de buscar pareja y otros no creen que esté 100% soltero.Luego de la detención del cantante boricua por esconder 51 mil dólares, algunos artistas panameños le mandaron mensajes de aliento.Presentadoras de noticias de TVN dijeron que ahorran para comprar la camiseta de la Sele, pero eso pareció que las pedían de regalo.La polémica sobre la nacionalidad y origen de la Señorita Comarca Rosa Iveth Montezuma continúa. Mañana, estará en el Tribunal Electoral para demostrar que sí es una Ngäbe Bugle. ¡Qué fuerte!Hay una artista urbana que cada día sale con menos ropa en los shows. Sigue la consigna, si no convenzo con mis letras, lo hago enseñando.Una que sorprendió al menearse en la tarima de la Feria de Colón fue la periodista de Telemetro, Delfia Cortez, quién después de segundos de “hacerse la difícil”, terminó moviéndose hasta el piso. La gente repudió el baile, dicen que es una figura que representa a un medio serio y así como critican a la diputada Levy, ella debió guardar la compostura.

