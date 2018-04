La Esquinita de 9 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Clarissa Ábrego dejó por un tiempo Tu Mañana para estar de lleno en Calle 7. En su reemplazo quedó el Mister Internacional Panamá Husam Ahmad, quien ha tenido buena aceptación por ahora.Esperemos que la china se ponga las pilas y ya no escuchemos más excusas en la competencia, sino quedará sin hacha ni calabaza. ¡Amanecerá y veremos qué sucede!Los proyectos de televisión hacen creer que en Panamá no hay talento y eso se ve reflejado en todos los megaproyectos. Ahora “Mi mamá cocina mejor que tu mamá” también tendrá viejas caras. ¡Pereza!Al igual que los famosos de Esto es Guerra, están los competidores de Calle 7, no le dan oportunidad a los nuevos talentos; fue puro engaño que no repetirían figuras.El cantante Saiko perdió el norte. Ahora, se promueve como la “Lenguisha Patterson”, un personaje con el que, al parecer, pretende mofarse de todas las personas que lo critican. Para algunos, el intérprete se mete en terreno escabroso y debería tener mucho cuidado, pues hay una delgada línea entre hacer reír e insultar a las personas y en su aparición en un programa de TV demostró que busca venganza.Como carne en palito están algunas mujeres que salen en la televisión.A estas señoritas no solo las vemos en todos los canales y eventos sociales, sino que modelaron y taquillaron en la alfombra roja de la apertura del Festival Internacional de Cine de Panamá, como unas estrellas más. Hay que hacer casting urgente.En Instagram apareció una expresentadora que se cree, en esa red, la mujer maravilla, pero en la vida real está lejos de tener una figura tan esbelta.Entendemos muy bien que esté lejos de las pantallas y que esté dedicada a su vida de madre, pero no puede tirarse al abandono y menos si tiene tantos enemigos. ¡Cuidado que puede rodar!Esperemos que Quién TV tenga de verdad una nueva temporada que entretenga y haga reír a los televidentes. Es momento que dejen de un lado los personajes gays sin chiste. Abusan.Hay una presentadora que por poco le besa los pies a Karen Chalmers halagándola por su figura en vestido de baño. Entendemos que se lleve bien con la señora, pero tampoco es para ponerla como una diosa egipcia.Un personaje dijo que había quitado todas fotos de su pareja porque las renovaría por unas mejores, sin embargo su prometida dijo que a veces salen de pelea. ¿A quién le creemos?Ya era hora que un canal local empezara con los reportajes de Rusia, equipos que jugarán contra Panamá y todo lo que se refiere al mundial. Demasiadas notas de familia, queremos conocer de historia, cultura y deporte. Terminen con los lloriqueos de lo que pudo ser, eso lo hablamos después de julio.Nos enteremos que una famosa, que hace poco fue protagonista de un escándalo por su embarazo, recibe obsequios que son enviados directo a su provincia. ¿Será que quería dar lástima y generar estas ganancias?Calle Abajo Tableño presentó por escrito la oposición a la designación del tesorero de la Junta Comunal de Las Tablas, Raúl Montenegro Bravo, como miembro de la junta directiva de la tuna de Calle Abajo de Las Tablas, que no ven como una persona adecuada.Al parecer estas reuniones no serán tan fáciles como se creía. Es momento que, de una vez por todas, ambas partes lleguen a un acuerdo a través del diálogo, sino se reducirá la cantidad de visitantes a tan majestuosa festividad interiorana.¡Mucho cuidado con las decisiones que se tomen!Ariel Brandao compartió una antigua foto junto a sus amigos, de cuando formaba parte del programa vespertino de TVN. ¿Será que desea regresar al lugar que lo volvió famoso?

