La Esquinita de 6 de abril de 2018

La reina no le pidió el favor

Un supuesto portal de información colgó ayer en Twitter con orgullo que dio a conocer a una chica de etnia Ngäbe-Buglé (mentira porque ya había sido escogida para candidata a Miss Panamá), pero después despotricó contra ella en Twitter, asegurando que esta no era humilde, porque al sol de hoy no le había agradecido. Se nota que no es comunicador de profesión, pues el periodismo no es relaciones públicas, no espera nada a cambio.

Antes muerta que dejar de figurar

Hay una presentadora de Telemetro con pestañas de abanico, que estaba más preocupada por taquillar en las fotos que por cubrir la apertura del Festival Internacional de Cine.

¡Que no se graben y punto!

Entre los presentadores de “Oye TV” se formó un “revolú” por el video íntimo de una chica. Ismael Avid decía que si la muchacha se había grabado y perdido su computador, debía ser responsable por lo acaecido. Mientras, Estefanía Varela, se mostraba molesta, asegurando que no había derecho, que era penalizable, bla, bla, bla. Aquí no se trata de no salir a la calle porque te roban, sino de usar la inteligencia. La vida privada debe ser eso, independiente de que existan leyes que hoy castiguen la difusión de ese tipo de contenido. Somos adultos para una cosa, pero no para otras. Dejen el drama y entiendan que la maldad existe.

Se dice ‘álbum’ con la ‘m’, no ‘n’

Muy bonita su participación en las noticias de la mañana y una que otra incursión en los temas de deporte, pero le falta práctica para pronunciar álbum. Siria Miranda llevó al representante del libro de Panini, quien acentuó de forma correcta la palabra.

No paga los impuestos

No solo en Puerto Rico hay un reguetonero que buscaba evadir los impuestos del Estado. En Panamá, hay un promotor viejo de artistas que pasa agachado por hacer lo mismo. Le dijo a un cantante dominicano que no postera mucha información de su promoción aquí, porque las autoridades podrían darse cuenta. ¡Por eso es que estamos mal! Otra rata para la cloaca.

Quieren que sea novio de Génesis

El peruano Patricio Parodi pidió opiniones de su próximo viaje e inmediatamente los presentadores y en la cuenta de Esto es Guerra le recomendaron Panamá. ¿Quieren que sea novio de Génesis sí o sí?

En “exclusiva” el video de reinas

Un canal de TV local le puso, en uno de sus noticieros, su logo al video de la disputa entre La Reina Sofía y Doña Letizia como si fuera suyo. La imagen es de TVE y se hizo viral en @rabillodelojo No sean piratas.

Iggy Azalea, en rehabilitación por ira

La rapera australiana es considerada uno de los grandes talentos de estos tiempos, pero, los productores temen hacerle sugerencias, pues no controla sus emociones. Decidió entrar en rehabilitación por ira.

Continúa el drama en la TV

La Gata de Calle 7 lloriqueó porque para ella no es fácil estar en todas las competencias, en la calle y en la universidad; se siente cansada. ¿Acaso alguien en la producción la obliga? Lo suyo es por figurar.

¿Menosprecia a indígena en la red?

Insultos recibió el exproductor de televisión René “Candelilla” Almendral, quien quiso hacerse el gracioso en Instagram al escribir: “Ahora la india, Miss Panamá... Qué locura loco”, quien parece haber hecho referencia a referencia a Rosa Montezuma, candidata del Miss Panamá. Todos coincidieron en que este señor ignora que la mayoría de los panameños descendemos de los indios y que por personas como él, no acaba el bullying.

¿Saltan los primos de Kurt Cobain?

Ayer, se cumplieron 24 años de la muerte del vocalista de Nirvana, y como era de esperar, nuestros famosos, que jamás promueven la música, se lamentaron. ¡Mínimo, su familiar. Qué ganas de figurar!

El Chef pierde el control por un plato de comida

Pór Whatsapp circula que un chef se vio envuelto en una discusión esta semana y fue a parar a la corregiduría de San Miguelito. Según la información, el detonante de la discusión se debió a que un cliente no quiso pagarle un plato de comida, que estaba en mal estado. ¡Muy feo!

