La Esquinita de 2 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Es increíble lo que hacen algunos famosos como Gisela Tuñón para mantenerse vigente. La expresentadora no se conformó con ser la invitada a un segmento de “Tu Mañana”, espacio cuya transmisión es en vivo, sino que también puso el celular en “En Vivo” para Instagram; salía por todas partes. Para su mala suerte, en la red social solo habían nueve “gatitos” conectados.Dos caras de Esto es Guerra subieron un video en el que hacían ejercicios. De inmediato los haters empezaron a ofenderlas diciéndoles que es un espacio de exhibicionismo y mal ejemplo.Eso de que un artista termine una relación, que todos vimos florecer y desaparecer en redes, para luego dar paso a otra, se ha vuelto constante. El músico Aurelio Tamayo nos sorprendió con una imagen donde aparece con su nueva pareja, en una cama disfrutando de la vista. Lo bueno es que había una tercera persona en ese momento que supo cómo captar lo que buscaban. Aquí lo importante es que el público vea que, ante la cámara, todo sale bonito.Los encargados de la limpieza de los equipos de trabajo de los programa de TVN deberían prestar atención al “paravientos” que usa Samuel Reyes en su micrófono. El reportero informó sobre un especial de Viernes Santo y se podía notar lo percudido que estaba el aparato.Los reporteros de dos canales de televisión deberían preocuparse más por la información que dan, que en competir por una exclusiva. Durante un pase en vivo de un accidente ocurrido en un edificio, dijeron en reiteradas ocasiones que la víctima era de "nacionalidad extranjera" ¿No sería mejor decir que era un extranjero? ¡Qué horror!La que no deja de sorprender es una exMiss, la cual aparece un día en un programa matutino y al día siguiente en otro. ¿Buscará que la competencia de su antigua casa le dé una oportunidad?Los fanáticos de un presentador de Jelou! le aconsejaron, con urgencia, que busque un instructor de baile, ya que, cada vez que le ponen música, se mueve como si tuviera dos pies izquierdos. ¡No parece de Colón!Hay una leyenda de reggae que dice estar alejada de la música y solo se dedica a predicar la palabra de Dios, pero no pierde tiempo para figurar sobre sus proyectos. Como dijo Tres Patines: ¡Hipócrates!En un reciente reto de improvisación de Miguel Ramón, quedó más que demostrado que la cara del deporte, por el bien del público, ya no debería hacer intentos de cantar, ni siquiera un jingle. Necesita hacer terapia de convencimiento. ¡Lo mío no es cantar, lo mío es narrar!El público le ha declarado la guerra a una nueva oponente de Calle 7. En cada foto que comparte en redes le escriben que es una lenta en las pruebas y que debería salirse por su mal rendimiento. ¡Haga caso!La relación amorosa entre un productor panameño de televisión mediocre y una “chama” la vivió cada seguidor por todas las fotos que colgaban en las redes sociales, con obsequios, paseos e intimidad; sin embargo, al terminarla, no quisieron dar detalles.Al parecer, este famoso busca la forma de volver a publicar su vida privada, ya que hace poco se le vio muy feliz con una simpática Miss Panamá y ambos no descartaron que a futuro exista un noviazgo o relación. ¡Que empiecen los juegos del Hambre!Hay un presentador que está como lejos de la paila. No pierde tiempo para andar de lujurioso en sus redes sociales y ni hablar cuando entrevista a las personas que le gustan. ¡Esto ya no es divertido!

