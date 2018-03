La Esquinita de 29 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Una excantante contó que a ella y a varios artistas los estafó un promotor de México y que no revelaría el nombre porque eso estaba en tribunales. Lo que no dijo fue que ella y ese grupito lleno de ego le cedió sus derechos a ese empresario el cual aún lucra con las canciones de los panameños y que eso de los tribunales es pura ficción, eso jamás procedió. Eso les pasó por creerse sabios, les faltó malicia.Aunque, en cada mundial hay un álbum, este año, tanto famosos como gente de a pie se pasa colgando la foto del suyo. ¡Que chiquillada!La gente pedía a gritos la foto de Castalia Pascual tomando la “leche de pescado”, ya que los de Canal 13 y NexTV sí salieron probándola. O sea, ¿cuál es la necesidad, si ya todos saben que está malísima?Hace más de un año, un bailarín con aires de cómico abandonó un canal local porque, según él, emprendería nuevos proyectos que se la habían presentado. Lo raro es que ayer, era el invitado especial en su antigua casa de la 12 de octubre. ¿Será que sus espectáculos de risa ya no divierten a ninguno y anda en busca de un trabajo extra? Amanecerá y veremos.La gente está encantada con los “Insta Stories” de Pablo Brustein. Ahora que está en su natal Argentina, no dejan de verle sus en vivo. La verdad, lo hace bien, muestra su cultura y no anda de “moto moto o de sirenita” como los nacionales cuando se sacan fotos en sus viajes.Los grupos esos que a diario están en contra de todo no han salido a quejarse de la Semana Santa. De seguro se van a disfrutar de libres.Enseñar su cuerpo decrépito y pelos no es suficiente, ahora la actriz que vive en su nube se cree diosa. Mejor, deje de fumar en el trono.Cuando les agarran las fotos de los hijos y se burlarn de ellos se enojan, sin embargo, la gente de la televisión se presta para que cada canal promueva sus hijos. Ayer, la guerra era de la hija de La Pantera y la de Polo Polo. ¡Que vergüenza!Nos asombró la sapiencia de una corresponsal de deportes en el extranjero. Dicen que su magia es la edición y le dan las preguntas.Coordinar cerebro y lengua en los pases en vivo es un problema en la televisión. Ayer, la periodista de Telemetro que cubría el alud de tierra que se dio luego de una falla en un proyecto de San Miguelito dijo que: “el movimiento de tierra tuvo una falla y se dio un alud”. ¿En serio? Imaginamos que la misma tierra le inhabilitó el cerebro.

