La Esquinita de 28 de marzo de 2018

La que parece no se guanta una en redes sociales y hasta donde no la involucran siempre tiene algo para decir, es Gaby Gnazzo. La otrora dulce y simpática presentadora y bailarina que salía en TV, se expresa contra lo que no va con su pensamiento, inclusive, logró que el político Juan Carlos Navarro perdiera la paciencia y la bloqueara. Insultos, sarcasmo son sus mejores herramientas. Hay gente que le dice que se cree la dueña de la verdad. Sería muy penoso que en defensa del movimiento feminista, termine viéndose como feminazi, y la gente empiece a repudiar la idea. ¡Por la mala, nada!Hay una famosa que parece tener miedo que nadie le llegue a su actividad, ya que cada día anuncia las bondades de su espectáculo.Rodney Clark “El Chombo” comparte un nuevo video en el que expone a sujetos promoviéndose como “La Cripta”, con suéteres que los identifican, plagiando así a los artistas que cantaron para el disco “Cuentos de la Cripta”. Al parecer, este es un mal de nunca acabar.Ya es constante las peleas de personajes públicos en Instagram, donde comienzan a tirarse los trapos sucios. En este caso las protagonistas fueron Fergie Vergara y Nelva Saldaña, quienes parece, siempre buscan llamar la atención. ¡Auxilio, buco rating!Una exMiss sube a diario fotos de su progreso por recuperar su figura, lo malo es que sus fans descubrieron que manipula las imágenes.Después de hacer creer que abandonaba Infraganti, ahora la Bibi aclaró que solo lo hacía para saber cuáles eran sus amigos. ¡En serio!La Gallina Fina no tiene aires de superioridad. Asegura que en su edificio varias personas la han criticado por dejar que las domésticas utilicen el mismo elevador que los dueños. ¿Será que la gente se quedó en el tiempo?La “Pantera” no sabe qué hacer para que la gente no olvide la polémica de su segunda hija. Ahora, promueve la sesión de fotos. ¡Aburre!El cantante Manuel Corredera reveló en su cuenta de Facebook que lo llamaron de una entidad para formar parte de una campaña que insta a las personas a votar y cuando preguntó si recibiría remuneración, sonaron los grillos. Lo que más le asombró es que hay una partida de 45.8 millones para los partidos. ¿Y para las caras?

